Il team di sviluppatori di Samsung continua a lavorare senza sosta agli aggiornamenti dei vari device dell’azienda e nelle scorse ore ha rilasciato nuovi update per i Samsung Galaxy S22, Galaxy M23 5G, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy M32 5G e Galaxy A12 Nacho.

Samsung Galaxy S22 ottiene le patch di sicurezza di dicembre in Europa

Sbarca anche nel Vecchio Continente l’aggiornamento che porta sulla serie Samsung Galaxy S22 (versione con CPU Exynos) le patch di sicurezza di dicembre 2022.

L’update in questione introduce la risoluzione per 93 vulnerabilità, migliora le prestazioni generali del sistema, risolve qualche bug e porta il firmware alla versione S90xBXXU2BVL1.

Per Samsung Galaxy M23 5G è tempo di Android 13

Lanciato all’inizio di quest’anno con Android 12, per Samsung Galaxy M23 5G è arrivato il momento di assaggiare la nuova interfaccia One UI 5, basata su Android 13.

L’aggiornamento in questione, in fase di rilascio in Europa, porta il firmware dello smartphone alla versione M236BXXU1BVK5, implementando le patch di sicurezza di novembre 2022.

Anche per Samsung Galaxy Note 10 Lite le patch di sicurezza di dicembre

Nelle scorse ore il team di sviluppatori del colosso coreano ha dato il via al rilascio dell’aggiornamento con le patch di sicurezza di dicembre 2022 anche per il Samsung Galaxy Note 10 Lite.

L’update in questione porta il firmware dello smartphone alla versione N770FXXS8HVL1 ma sembra che non risolva i bug che gli utenti hanno riscontrato in seguito al recente aggiornamento ad Android 13.

One UI 5 sbarca anche su Samsung Galaxy M32 5G e Galaxy A12 Nacho

Buone notizie anche per gli utenti europei di Samsung Galaxy M32 5G e Galaxy A12 Nacho, smartphone per i quali il produttore coreano ha avviato la procedura di rilascio dell’aggiornamento che porta One UI 5 e Android 13.

Per Samsung Galaxy M32 5G il nuovo firmware è contraddistinto dalla sigla M236BXXU1BVK5 mentre per Samsung Galaxy A12 Nacho il nuovo firmware è contraddistinto dalla sigla A127FXXU7CL2 e in entrambi i casi sono incluse le patch di sicurezza di novembre 2022.

Come procedere all’aggiornamento

Una volta che l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile per questi smartphone, gli utenti saranno avvisati attraverso un’apposita notifica di sistema.

I più impazienti possono comunque procedere ad un controllo manuale della sua disponibilità, andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione Aggiornamenti software e selezionando Scarica e installa.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy S22