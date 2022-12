Tra le prossime novità in arrivo sul mercato dei top di gamma Android c’è anche il nuovo OnePlus 11. Il debutto del nuovo flagship (che almeno inizialmente non sarà accompagnato da varianti “Pro”) è atteso per le prossime settimane, almeno per quanto riguarda il mercato cinese. Proprio dalla Cina, in queste ore, arriva il primo teaser ufficiale del nuovo OnePlus 11. Tramite Weibo, infatti, il brand ha rilasciato un breve video che anticipa l’arrivo dello smartphone, senza però rivelare alcun dettaglio. Il video, però, conferma alcune indiscrezioni sul progetto che erano emerse nelle scorse settimane. Vediamo tutti i dettagli sul nuovo flagship di casa OnePlus che raccoglierà l’eredità di OnePlus 10 Pro:

OnePlus 11 in mostra in un primo teaser ufficiale

Il primo video teaser del nuovo OnePlus 11 conferma la correttezza dei render “stampa” apparsi ad inizio dicembre online che trovate di seguito. Il nuovo design posteriore dello smartphone viene, quindi, confermato e segna un’evoluzione per il top di gamma di OnePlus che introdurrà un elemento circolare per raggruppare le fotocamere posteriori. Il modulo delle fotocamere continuerà a riportare il brand Hasselblad con cui OnePlus continua la sua partnership. Confermata anche la presenza di una tripla fotocamera posteriore e di un LED che “riempiranno” il modulo circolare dedicato al comparto fotografico. Il render conferma anche la presenza di una colorazione in nero lucido per la scocca dello smartphone ma non va ad aggiungere ulteriori dettagli sul progetto.

Quali saranno le specifiche tecniche del nuovo OnePlus 11?

I leak delle ultime settimane ci hanno anticipato diversi dettagli sul progetto che, naturalmente, potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, nuova generazione del chipset top di gamma di casa Qualcomm che garantirà un ulteriore boost prestazionale. Il SoC sarà affiancato da varie combinazioni di RAM e storage con una versione top che dovrebbe arrivare a 16 GB di memoria RAM e 256 GB di storage.

Da segnalare, stando ai rumor delle ultime settimane, la presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 100 W (quindi con un passo indietro rispetto a OnePlus 10T che arriva a 150 W). Per quanto riguarda il display, invece, OnePlus 11 dovrebbe integrare un pannello AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Il comparto fotografico, come detto, presenterà una tripla fotocamera posteriore.

I rumor di queste settimane hanno confermato la presenza del sensore Sony IMX890 da 50 Megapixel che dovrebbe, quindi, essere il sensore principale dello smartphone. La scheda tecnica comprenderà, però, anche un sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel e un sensore teleobiettivo da 32 Megapixel. Ci sarà anche una fotocamera anteriore da 32 Megapixel. Al momento, però, dettagli aggiuntivi non sono disponibili e non sappiamo quali saranno le specifiche di questi sensori.

Oltre alla versione nera, anticipata dal teaser, in arrivo dovrebbe esserci anche una versione verde e, probabilmente, almeno una terza variante cromatica. Il nuovo OnePlus 11 potrà contare sull’alert slider sul lato destro. Lato software troveremo Android 13. In merito alle specifiche tecniche del nuovo OnePlus 11, le prime conferme ufficiali potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Ne sapremo di più a breve. Il debutto dello smartphone è atteso per il primo trimestre del 2023, prima in Cina e poi in Europa dopo qualche settimana.

Quanto costerà il nuovo OnePlus 11? Le ipotesi sul prezzo

Al momento, non ci sono informazioni precise in merito ai prezzi del nuovo OnePlus 11. Le uniche indicazioni che abbiamo sono legate ai prezzi di listino di OnePlus 10 Pro e di OnePlus 10T. Il primo, ricordiamo, è disponibile in Italia con un prezzo di listino di partenza di 919 euro mentre per il 10T c’è un listino di 719 euro. Il nuovo top di gamma di OnePlus dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo più in linea con il 10 Pro (di cui sarà l’erede diretto). Possiamo aspettarci, quindi, un prezzo di lancio del nuovo OnePlus 11 vicino, ma comunque al di sotto per la versione base, ai 1.000 euro. Anche in questo caso, una conferma ufficiale arriverà nelle prossime settimane.

In copertina OnePlus 10 Pro