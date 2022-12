Sulla base dei feedback positivi degli utenti che nelle scorse settimane hanno aderito a una Public Preview dell’app Google Home per i dispositivi basati su Wear OS 3.0 (o una versione successiva) il colosso di Mountain View ha deciso che è arrivato il momento di accontentare le loro richieste e mettere a disposizione dei possessori di uno smarwatch che faccia girare tale sistema operativo un’applicazione che sia in grado di garantire un’esperienza complessiva migliore.

E così, attraverso un post sul blog ufficiale, dopo gli immancabili ringraziamenti per coloro che hanno aiutato gli sviluppatori nel lavoro di ottimizzazione della nuova versione di Google Home app per Wear OS, il colosso di Mountain View ha annunciato l’introduzione di alcune novità.

Le novità in arrivo nell’app Google Home per Wear OS 3

Nei prossimi giorni sarà dato il via al rilascio di una nuova versione dell’applicazione nel canale Preview con la quale saranno implementate tra le altre cose “una navigazione più semplice e migliori prestazioni”.

Il colosso di Mountain View aggiunge che “Oltre ai miglioramenti della velocità e delle prestazioni, il nostro ultimo aggiornamento include una nuova visualizzazione elenco per migliorare l’esperienza di navigazione complessiva”.

Stando a quanto viene spiegato, se si hanno fino a 10 dispositivi si visualizzerà un elenco facile da scorrere, in modo da velocizzare l’accesso a ciascuno di essi e rendere più facile il controllo del proprio ecosistema smart home.

In pratica, invece di dover andare stanza per stanza, si potrà sfruttare una vista semplificata sul proprio dispositivo Wear OS e sarà anche possibile controllare i device collegati ma non ancora assegnati a una casa specifica nell’app Google Home.

Queste novità saranno implementate nei prossimi giorni per chi ha avuto accesso al canale Preview mentre tutti gli altri utenti dovranno avere ancora pazienza.

L’app Google Home è disponibile nel Google Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge:

