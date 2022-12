A distanza di qualche giorno dalle ultime indiscrezioni sulle serie Huawei P60 e Huawei Mate 60 dalla Cina arrivano nuove voci su questi smartphone di fascia alta che il colosso tecnologico ha in programma di lanciare il prossimo anno.

Stando alle ultime indiscrezioni, Huawei avrebbe deciso di accelerare i lavori, in modo da riuscire a lanciare entrambe le serie di smartphone di fascia alta nel corso del mese di marzo del prossimo anno.

Le serie Huawei P60 e Mate 60 si avvicinano all’esordio

Se fino a questo momento le voci più insistenti erano quelle secondo cui il produttore cinese aveva in programma di implementare in tutti questi nuovi smartphone dei processori Kirin, nelle scorse ore ha iniziato a prendere sempre più piede l’ipotesi secondo cui Huawei avrebbe deciso di dotare i device di CPU Qualcomm Snapdragon.

Tale decisione avrà come diretta conseguenza che gli smartphone delle nuove serie di punta di Huawei dovranno rinunciare al supporto alla connettività 5G a causa del ban commerciale inflitto oltre 3 anni fa dalle autorità statunitensi.

A dire del popolare leaker RODENT950, la serie Huawei Mate 60 potrebbe arrivare sul mercato con un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con nome in codice SM8525 (dovrebbe trattarsi della variante 4G, in quanto quella 5G ha come nome prodotto la sigla SM8550).

Per quanto riguarda la serie Huawei P60, invece, il colosso cinese avrebbe deciso di puntare su una CPU meno recente, ossia Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, anche in questo caso in versione con supporto solo alla connettività 4G.

Entrambe le serie di smartphone di fascia alta di Huawei dovrebbero essere vicine all’inizio della produzione di massa, a conferma del fatto che il loro esordio sul mercato potrebbe essere in programma per i primi mesi del 2023.

Sempre RODENT950 ha condiviso su Twitter il seguente concept, grazie al quale possiamo farci un’idea di quello che potrebbe essere il design di Huawei P60 Pro:

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso cinese, anche per scoprire se e quando le sue prossime serie di punta arriveranno anche in Europa.