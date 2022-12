WhatsApp valorizza ulteriormente le opzioni relative alla privacy

Recentemente il team di WhatsApp ha posizionato le opzioni relative alla privacy più in alto nelle impostazioni dell’app per offrire un accesso più rapido a tutti gli utenti.

Con l’ultimo aggiornamento della versione beta, WhatsApp sta introducendo un’altra modifica all’elenco delle impostazioni.

WhatsApp riorganizza le opzioni relative alla privacy

Con la versione 2.23.1.5 di WhatsApp Beta per Android gli sviluppatori hanno posizionato la voce relativa alle impostazioni della privacy appena sotto la voce “Account”, scavalcando di fatto le impostazioni relative all’avatar.

Probabilmente la società ha ritenuto che la sezione della privacy sia più importante della configurazione di un avatar, oltretutto la voce relativa all’avatar separava le impostazioni per Account e Privacy, cosa piuttosto illogica che infatti non si nota sulla versione per iOS.

La nuova riorganizzazione delle impostazioni relative alla privacy e all’avatar sono state rilasciate ad alcuni beta tester e verranno distribuite a più utenti nei prossimi giorni.

Recentemente WhatsApp ha introdotto anche alcune interessanti novità per le chiamate e le videochiamate, oltre a tre nuove emoji a forma di cuore.