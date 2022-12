Così come anticipato lo scorso ottobre, il team di sviluppatori di Google ha modificato la scorciatoia di Google Wallet sui Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro per aprire direttamente l’applicazione.

Quando si tocca la scorciatoia del portafoglio nell’angolo in basso a destra della schermata di blocco ora si apre l’applicazione completa di Google Wallet e ciò vale anche per il tile delle Impostazioni rapide di Google Wallet (che non era stato menzionato dal colosso di Mountain View nelle note di rilascio per gli aggiornamenti di sistema di Google Play di ottobre 2022).

Come cambia Google Wallet su Pixel 7 e Pixel 7 Pro

In precedenza vi era un’interfaccia utente, risalente ad Android 11 (e al sistema delle carte e dei pass), che mostrava un carosello di carte e grazie alla quale con uno scorrimento era possibile selezionare un metodo di pagamento.

Ecco come il colosso di Mountain View spiega la novità:

Una volta implementato l’aggiornamento, l’accesso al widget Wallet sulla schermata di blocco aprirà l’app Google Wallet completa, presumibilmente assicurandoti di essere completamente autenticato per accedere ai tuoi pagamenti contactless.

In termini di velocità l’app di Google Wallet, che si basa su Google Play Services, impiega un po’ più di tempo per caricarsi rispetto alla vecchia interfaccia.

Il colosso di Mountain View ha apportato anche un’altra modifica a Google Wallet: il tile delle impostazioni rapide mostra ora il nome intero della carta e non soltanto le ultime 4 cifre, nome che scorrerà fino alla fine e ciò potrebbe rivelarsi fastidioso in alcuni casi.

Ecco la versione precedente e quella con tale ultima modifica:

Stando a quanto viene riportato dallo staff di 9to5Google, queste novità sono state riscontrate su Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro con la versione 22.48.14 di Google Play Services e la build stabile di Android 13 QPR1 (quella rilasciata a inizio mese).

