Arrivato sul mercato come primo lancio di Samsung per il 2022, Samsung Galaxy S21 FE 5G è ancora adesso uno smartphone estremamente valido dal punto di vista tecnico, foriero di un lungo supporto software garantito dal produttore Android più virtuoso in materia e, al prezzo delle seguenti offerte, contraddistinto da un rapporto qualità-prezzo eccezionale, che ne fa un autentico best buy (per giunta, non tormentato dalla magagne che avevano afflitto il pur ottimo predecessore).

Negli ultimi mesi ve lo abbiamo segnalato più offerte all’interessantissimo prezzo di 399 euro ma era ormai un po’ di tempo che non tornata su queste cifre, viaggiando più intorno ai 500 euro. L’offerta che vi segnaliamo oggi dunque rappresenta una sorta di ultima sponda.

Samsung Galaxy S21 FE 5G in offerta da MediaWorld: è da prendere!

Come si accennava in apertura, Samsung Galaxy S21 FE 5G è arrivato sul mercato a inizio anno, ma ancora adesso non ha nulla da invidiare agli smartphone concorrenti. Ricordiamo, infatti, che tra le principali caratteristiche dello smartphone troviamo: un display Dynamic AMOLED 2X Infinity-O da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz, una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 888, 6 GB o 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC, connettività 5G, una scocca resistente ad acqua e polvere (con certificazione IP68) e una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25 W, alla ricarica wireless a 15 W e alla ricarica wireless inversa.



Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone può contare su un sensore frontale da 32 megapixel e su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 12 megapixel (con ottica standard, OIS, Dual Pixel, HDR automatico e apertura f/1.8), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (campo visivo da 123° e apertura f/2.2), sensore teleobiettivo da 8 megapixel con stabilizzazione ottica (OIS) e apertura f/2.4.

La notizia è l’essere tornato (dopo tanto tempo) tra le offerte attivate da MediaWorld con la promozione Sottocosto, che è disponibile online e offline e prevede sconti importanti e ha una data di scadenza già fissata per il prossimo 18 novembre. Naturalmente, la sfruttabilità delle offerte è condizionata dalla disponibilità dei prodotti, questo per dire che, se siete interessati all’acquisto, vi conviene fare in fretta per non rischiare di rimanere a mani vuote.

Venendo all’offerta, Samsung Galaxy S21 FE 5G viene proposto al prezzo di 399 euro, con uno sconto del 48% rispetto al prezzo di listino di 769 euro. Il taglio di memoria in promozione è quello da 128 GB, mentre le colorazioni tra le quali scegliere sono tre: la classica Graphite, l’immancabile White. Di seguito trovate i link diretti per acquistarle tutte:

