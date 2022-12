Tra le prossime novità della gamma di smartphone Realme ci sarà anche la nuova famiglia Realme GT Neo5 Series che dovrebbe comprende almeno due varianti. La nuova serie di smartphone potrà contare su una scheda tecnica molto interessante e completa, destinata a rendere Realme sempre più un riferimento della fascia media nel corso del prossimo futuro. Un elemento centrale del progetto dei nuovi Realme GT Neo5 sarà la ricarica rapida. Anche i nuovi smartphone di Realme, infatti, potranno contare su di una marcia in più per quanto riguarda la velocità della ricarica della batteria. Le prime indiscrezioni anticipano valori da record assoluto. Ecco i dettagli completi:

Realme GT Neo5: la ricarica della batteria sarà davvero rapidissima

A rilasciare le prime indiscrezioni sulla nuova Realme GT Neo5 Series è il leaker Digital Chat Station su Weibo. Stando a quanto emerso in queste ore, le varianti della nuova gamma Realme GT Neo5 saranno due e si differenzieranno tra loro per le caratteristiche della batteria e della velocità di ricarica. Le versioni in arrivo saranno la BLP985 e la BLP987. Entrambi gli smartphone potranno contare su di una batteria “dual cell” ma le specifiche saranno sostanzialmente differenti.

Il modello BLP985, infatti, potrà contare su di una batteria con capacità complessiva di 5.000 mAh e supporto alla ricarica rapida da 150 W. La seconda variante, la BLP987, è destinata a diventare la vera protagonista delle news legate alla nuova serie di smartphone di Realme. In questo caso, infatti, lo smartphone integrerà una batteria da 4.600 mAh con supporto alla ricarica rapida da ben 240 W. Si tratta di un valore davvero da record che dovrebbe tradursi in una ricarica quasi istantanea.

Basteranno davvero pochi minuti per portare al 100%, partendo da zero, la carica della batteria. Al momento, però, non ci sono informazioni più precise in merito al funzionamento di questo sistema di ricarica rapida. Le prime conferme sulle specifiche della batteria e della ricarica dei nuovi smartphone di Realme dovrebbero arrivare molto presto. Con le prime certificazioni, infatti, quest’elemento centrale della scheda tecnica dovrebbe essere confermato.

Tutto quello che sappiamo sui nuovi Realme GT Neo5: specifiche e data di lancio

In casa Realme, i lavori di sviluppo per i nuovi Realme GT Neo5 continuano. L’obiettivo del brand è completare il lancio della nuova gamma nel corso del primo trimestre del 2023. In Europa, però, i nuovi smartphone potrebbero debuttare soltanto nel corso del secondo trimestre del prossimo anno, andando, in ogni caso, a ritagliarsi uno spazio di grande rilievo nella fascia media del mercato.

Stando alle prime informazioni, i nuovi smartphone della serie GT Neo5 potranno contare sul SoC MediaTek Dimensity 9000 che sarà supportato da varie configurazioni di RAM e storage (a partire da 8 GB di RAM e 128 GB di storage probabilmente). Chiarire le specifiche della batteria e della ricarica rapida, inoltre, resta da far luce sugli altri elementi della scheda tecnica. I nuovi smartphone dovrebbero presentare un display da 6,5 pollici con pannello AMOLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, dovrebbe esserci spazio per un sistema con tripla fotocamera posteriore e sensore principale da 50 Megapixel. Le caratteristiche di questo sensore e dei due sensori aggiuntivi, per ora, non sono note ancora. Si parla di un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e del “solito” sensore da 5 Megapixel aggiuntivo. La camera anteriore sarà da 16/32 Megapixel. Le prestazioni del comparto fotografico non dovrebbero sorprendere più di tanto.

La nuova serie di smartphone, infatti, non dovrebbe puntare in modo specifico sulle fotocamere per ritagliarsi uno spazio di rilievo sul mercato, ponendo il focus su prestazioni e velocità di ricarica. Lato software, invece, troveremo Android 13 con Realme UI 4.0. Ulteriori informazioni sulla nuova gamma di smartphone potrebbero arrivare già nelle prossime settimane. Ne sapremo di più, quindi, molto presto.

Leggi anche: Recensione Realme GT Neo3 150W: ricarica incredibile e processore potente