Dopo mesi di anteprime è finalmente arrivato il momento del rilascio ufficiale di Android 13 for TV, l’attesa nuova versione del sistema operativo Android TV.

Ad annunciarlo è stato lo stesso team di sviluppatori con un post sul blog ufficiale, con il quale viene subito messo in risalto che la nuova versione del sistema operativo porta con sé miglioramenti in termini di prestazioni e accessibilità, in modo da favorire la creazione di app sempre più accattivanti per la prossima generazione di TV.

Le novità di Android 13 for TV

Per quanto riguarda l’aspetto delle prestazioni, con Android 13 vengono implementate delle API che dovrebbero essere in grado di garantire agli utenti un’esperienza di qualità decisamente migliore (ciò vale, ad esempio, per la riproduzione audio e la sua gestione, per la possibilità per gli utenti di modificare la risoluzione predefinita e la frequenza di aggiornamento sui device supportati e per una migliore gestione delle risorse quando si usano dongle TV e altri device sorgente HDMI).

Ma Android 13 porta con sé anche delle novità studiate per rendere più adattabile l’interazione con la TV, come il supporto a diversi layout di tastiera (funzionalità che potrà essere sfruttata in particolare dagli sviluppatori di giochi) e la possibilità per le applicazioni di adeguarsi alle preferenze audio degli utenti.

Per ulteriori informazioni sulle novità introdotte con questa versione del sistema operativo vi rimandiamo alla pagina ufficiale sul blog degli sviluppatori Android.

Passando all’aspetto che sta più a cuore alla maggior parte degli utenti, ossia la disponibilità dell’aggiornamento, al momento Android 13 for TV può essere provato soltanto su ADT-3 e sull’emulatore di Android TV in Android Studio: in sostanza, allo stato attuale la nuova versione del sistema operativo è riservata agli sviluppatori.

Prima che Google inizi a rilasciare l’aggiornamento ad Android 13 for TV per i vari dispositivi supportati probabilmente ci sarà da attendere ancora un bel po’.