Marvel Snap è un gioco di strategia basato sulle carte e incentrato sull’universo Marvel in cui è possibile creare la squadra definitiva scegliendo i membri da una spettacolare rosa di eroi e cattivi.

Ogni partita dura tre minuti durante i quali è possibile giocare le proprie carte su oltre 50 campi diversi provenienti da tutto l’universo Marvel, ciascuno dei quali è caratterizzato da iconiche abilità in grado di ribaltare le sorti della partita.

Facendo “snap” si potrà aumentare la posta in ballo nel match e raddoppiare le ricompense della partita per scalare più velocemente la classifica.

MARVEL SNAP è un gioco di carte frenetico e strategico

Il gameplay di Marvel Snap offre la possibilità di collezionare e potenziare i personaggi Marvel preferiti e di schierare sul campo tutti gli eroi e i cattivi del franchise in stili grafici unici.

In più ogni settimana saranno disponibili nuovi campi che metteranno alla prova la vostra creatività nel formulare strategie vincenti, inoltre verranno aggiunti regolarmente nuove carte, cosmetici, pass stagionali, stagioni classificate, sfide, missioni ed eventi.

Marvel Snap è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali. A seguire trovate il trailer e il badge per trovare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.1 o versioni successive.

