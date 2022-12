Ad ottobre Google ha annunciato di avere avviato dei test di alcune funzionalità AR con i dispositivi Glass Enterprise accoppiati agli smartphone della gamma Google Pixel e nelle scorse ore ha pubblicato sul Google Play Store una nuova applicazione: stiamo parlando di Glass Enterprise Companion App.

Così come suggerisce il suo stesso nome, si tratta di un’applicazione appositamente sviluppata per consentire agli utenti di gestire i device Glass Enterprise direttamente dallo smartphone.

Glass Enterprise Companion è una nuova app per i Google Pixel

Ecco come il colosso di Mountain View descrive la sua nuova app:

Glass Enterprise Companion App è un portale per connettere il telefono con i dispositivi Glass Enterprise.

L’applicazione consente la configurazione dei dispositivi Glass Enterprise. La possibilità di condividere le reti WiFi, impostare i fusi orari, impostare la lingua del sistema Glass e regolare la luminosità e il volume sono disponibili tramite l’app.

Le applicazioni integrate con Glass Enterprise possono essere gestite tramite l’app complementare.

Dotata di una grafica in stile Material, l’applicazione probabilmente mostra agli utenti anche ciò che viene proiettato sugli occhiali smart di Google e consente di accedere ad alcune applicazioni integrate (Fotocamera, Language e Google Tasks).

Previous Next Fullscreen

Se i device Glass Enterprise in precedenza funzionavano come dispositivi autonomi, utilizzando il processore integrato, ora il colosso di Mountain View ha deciso di sfruttare il “tethering wireless” e il processore Tensor degli smartphone Google Pixel per consentire “trascrizioni e traduzioni più accurate ed efficienti” e per “altri vantaggi di elaborazione”.

L’app Glass Enterprise Companion è disponibile per i Google Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 e Pixel 7 Pro. L’applicazione pare supporti anche Google Pixel 5 nonostante tale smartphone sia animato da un processore Qualcomm Snapdragon.

L’applicazione può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Google del mese