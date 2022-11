L’anno sta volgendo al termine e, come da tradizione ormai, Google ha eletto le migliori applicazioni del 2022 suddivise per categorie in base ai dispositivi dell’ecosistema di Big G. In questo articolo ci occuperemo delle app che hanno trionfato nella categoria dedicata a Wear OS, tablet e, per la prima volta, Chromebook. Scopriamo insieme quali app si sono aggiudicate lo scettro e se la vostra preferita risulta tra queste.

Nella sezione “Best for Wear OS” stravince Todoist: la popolare To-Do app per la gestione delle attività e delle liste delle cose da fare in grado di tramutarsi in un luogo digitale in cui gestire la propria vita personale e lavorativa.

Negli anni è riuscita a rimanere al passo con le innovazioni della categoria e ad aggiornare costantemente le proprie funzioni e l’interfaccia utente su qualsiasi dispositivo. L’app è una delle più longeve in particolar modo su Wear OS per il quale, peraltro, ha annunciato di recente un redesign che la vede adottare un’interfaccia più semplice, intuitiva e in linea con i canoni estetici del Material You.

Previous Next Fullscreen

Nella categoria “Best for Tablet” vince anche qui una tra le app più amate nel panorama attuale: Pocket. L’applicazione che consente di salvare rapidamente contenuti sul web in cui ci si imbatte durante la navigazione – come articoli, video e molto altro – per consultarli in un secondo momento in un’interfaccia essenziale e pulita. In questo caso, l’app è stata premiata in particolar modo per le scelte di design adottate in grado di sfruttare appieno lo spazio offerto dagli ampi schermi dei tablet.

Rimanendo nella categoria, il miglior gioco per tablet se lo aggiudica Tower of Fantasy: un titolo in stile MMORPG con elementi sci-fi e anime (con oltre 5 milioni di utenti) e in grado di battere la concorrenza di titoli come Angry Birds Journey, Catalyst Black e Diablo Immortal.

Nella neonata categoria “Best for Chromebooks” il team editoriale del Google Play Store ha scelto di premiare BandLab: un’applicazione gratuita per la creazione e condivisione di musica attraverso strumenti avanzati e un social network interno in cui interagire con altri appassionati.

Per quanto concerne i giochi per Chromebook, la corona va a Roblox: l’universo virtuale frequentato da milioni di utenti ogni giorno in cui, di fatto, il limite alle creazioni possibili è la fantasia. Considerato da molti un metaverso ante litteram o, secondo i più critici, addirittura una versione migliore di esso.

Potrebbe interessarti anche: OnePlus meglio di Google? Migliorerà il supporto software ma solo per alcuni smartphone