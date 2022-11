Anche per tutto il mese di dicembre TIM continuerà a proporre ad alcuni suoi clienti selezionati la possibilità di attivare una delle offerte della serie TIM 5G Power Unlimited, soluzioni all inclusive con canone a partire da 15,99 euro al mese.

Si tratta di offerte ad personam e che potrebbero quindi presentare delle piccole differenze da un utente all’altro ma che sono comunque accomunate da un pacchetto di contenuti molto ampio.

Chi attiverà una di tali offerte, infatti, potrà contare su chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e traffico dati senza limiti, anche in 5G (con velocità fino a 2 Gbps in download) e con il servizio TIM Navigazione Prioritaria (con disponibilità, pertanto, pure in condizioni di alto traffico).

Tra gli altri contenuti inclusi in queste offerte vi sono 250 minuti di chiamate internazionali verso Europa, Stati Uniti e Canada, 100 GB di spazio di archiviazione su Google One, il servizio Navigazione Sicura (con funzionalità di Anti phishing, Malware containment e Parentel Control) e i servizi TIM Assistenza Immediata e Dedicata (garantisce un accesso prioritario al Servizio Clienti 119) e Assistenza Soddisfatti e Garantiti.

Le offerte TIM 5G Power Unlimited disponibili

Queste sono le offerte TIM 5G Power Unlimited disponibili a dicembre e i relativi canoni:

Coral -> 15,99 euro al mese senza costi di attivazione

Lime -> 17,99 euro al mese senza costi di attivazione

Silver -> 19,99 euro al mese senza costi di attivazione

Gold -> 25,99 euro al mese senza costi di attivazione

TIM 5G Power Unlimited -> 29,99 euro al mese senza costi di attivazione

TIM 5G Power UNLIMITED -> 39,99 euro al mese senza costi di attivazione

In roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea gli utenti potranno contare su chiamate e SMS senza limiti e su un pacchetto dati di almeno 15 Giga (vanno ad aumentare man mano che sale il canone mensile dell’offerta).

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

