Tra gli smartphone che dovrebbero essere presentati ufficialmente prima della fine del 2022 vi sono anche quelli della serie Redmi K60 e nelle scorse ore in Rete sono emerse alcune interessanti anticipazioni al riguardo.

In attesa che il produttore asiatico confermi la data dell’evento di lancio, infatti, si sono diffuse sul Web delle indiscrezioni su quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei tre nuovi smartphone di Redmi.

Cosa sappiamo sui tre smartphone della serie Redmi K60

In particolare, ad avere diffuso queste nuove voci è stato Kacper Skrzypek su Twitter, a dire del quale la nuova serie di Redmi potrà contare su almeno tre modelli: oltre alla versione “base”, infatti, vi dovrebbero essere una variante “Pro” e una “K60E”.

Iniziando da Redmi K60, lo smartphone avrebbe nome in codice “socrates” e dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

La variante Pro, con nome in codice “mondrian”, dovrebbe invece essere dotata di una CPU Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ossia un processore meno recente rispetto a quello della versione “base” ed anche il leaker fa intendere di essere stupito per questa presunta decisione di Redmi.

Infine, Redmi K60E, nome in codice “rembrandt”, dovrebbe poter fare affidamento su una CPU di MediaTek (potrebbe trattarsi di Dimensity 9200).

Di recente i tre smartphone sono apparsi anche nel database dell’ente di certificazione cinese 3C, stando al quale soltanto un modello dovrebbe poter contare su un sistema di ricarica rapida a 120 W (probabilmente la versione Pro) mentre i possessori degli altri due dovranno “accontentarsi” di una ricarica rapida a 67 W.

Pur non essendovi ancora una data ufficiale di lancio, tutto sembra suggerire che il suo momento si sta avvicinando a grandi passi e presto i tre nuovi telefoni di Redmi dovrebbero fare il loro esordio sul mercato in Cina.

Resta da capire quanto a lungo dovremo attendere per vedere la serie Redmi K60 anche in Europa e in quale fascia di prezzo i tre nuovi device del produttore cinese si andranno a posizionare.