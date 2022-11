Negli ultimi mesi il team di Google Keep ha introdotto una nuova interfaccia per l’applicazione dedicata ai dispositivi Wear OS e un nuovo tile ma non sono queste le uniche novità per gli smartwatch basati sulla piattaforma del colosso di Mountain View: è anche stato rimosso, infatti, il supporto ai modelli con Wear OS 2.

E così, se si cerca Google Keep nel Google Play Store utilizzando uno smartwatch Wear OS 2, l’applicazione non viene visualizzata e andando sulla versione Web dello store, nella sezione dedicata alla compatibilità per i dispositivi attivi vi è l’avviso che non sono più supportati i “vecchi” orologi.

Gli smartwatch Wear OS 2 perdono Google Keep

Non è chiaro quando sia stato rimosso il supporto ai dispositivi basati su Wear OS 2 ma è probabile che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View abbia sfruttato il restyling in stile Material You (con cui è stato ridotto l’utilizzo del giallo e sono stati implementati i classici elementi a forma di pillola) per introdurre tale novità.

Probabilmente non c’è molto di cui sorprendersi per la decisione di Google di limitare la nuova interfaccia di Google Keep agli utenti Wear OS 3 e di rimuovere il supporto per i modelli più vecchi ma c’è da tenere presente che la base di utenza Wear OS 2 è ancora piuttosto ampia (anche se in molti casi si tratta di smartwatch per i quali il rilascio dell’upgrade alla nuova versione del sistema operativo è in programma).

Ad oggi i possessori di un dispositivo basato su Wear OS 2 possono fare affidamento su varie applicazioni proprietarie, come app Google, Gboard, Google Fit, Google Wallet, Messaggi, Fotocamera, Orologio, Wear OS by Google Smartwatch e YouTube Music.

Coloro che hanno già installato l’app Goolge Keep sul proprio smartwatch Wear OS 2 non dovrebbero avere problemi nel continuare a usare l’applicazione ma, in caso di ripristino del device, non potranno più contare sulla sua disponibilità e sul relativo supporto.