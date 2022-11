Siamo ormai entrati nel vivo di questo Samsung Galaxy e iniziano a fioccare le offerte più interessanti sui prodotti più ambiti da parte degli utenti. È il caso ad esempio di Samsung Galaxy Watch5 Pro, il più recente smartwatch del colosso sud coreano, che è protagonista di una ottima promozione sia su Unieuro, dove è in promozione la versione WiFi, sia su Amazon, dove a essere scontatissima è la versione LTE.

Samsung Galaxy Watch5 Pro in super offerta

Se state cercando una bellissima idea regalo per un appassionato di tecnologia, o se volete approfittare degli sconti del Back Friday per concedervi un meritato regalo, il momento è davvero propizio vista l’entità degli sconti disponibili oggi.

Unieuro mette in promozione Samsung Galaxy Watch5 Pro nella versione WiFi, in due diverse colorazioni, Black Titanium e Gray Titanium. In entrambi i casi lo schermo AMOLED è da 1,4 pollici, la sola dimensione disponibile per questa versione, e le specifiche tecniche includono la certificazione IP68 con resistenza alle immersioni fino a 50 metri, 1,5 GB di RAM con 16 GB di memoria interna, una batteria da 590 mAh che garantisce un’autonomia dignitosa e WearOS 3.5 con l’interfaccia personalizzata One UI tipica dei prodotti Samsung.

Attualmente potete acquistare Samsung Galaxy Watch5 Pro su Unieuro a 284,90 euro nelle due colorazioni, qui sotto trovate i rispettivi link per l’acquisto.

Su Amazon invece è in promozione la versione LTE dello smartwatch, che riprende esattamente le stesse funzioni del modello WiFi ma che aggiunge anche la connettività cellulare tramite eSIM. Per il resto parliamo di un dispositivo idoneo anche allo sport, con la possibilità di tracciare i percorsi seguiti, mostrare la strada del ritorno (utile per non perdersi) e monitorare in tempo reale lo stato di salute, con la possibilità di effettuare un elettrocardiogramma.

In occasione del Black Friday potete acquistare Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE su Amazon nella colorazione Black Titanium utilizzando il link sottostante/

Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE Black Titanium a 359 euro invece di 549 su Amazon