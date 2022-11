Xiaomi annuncia la collaborazione con l’artista newyorkese Daniel Arsham, che porta a un’edizione limitata di uno dei suoi ultimi smartphone Android. Il nuovo prodotto prende il nome di Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition e sarà presto disponibile in quantità limitata: andiamo insieme a scoprirlo.

Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition è uno smartphone da collezione

Xiaomi unisce il mondo della scultura con i beni di consumo del momento, ossia gli smartphone, per creare Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition. Nato dall’estetica “Future Archeological” di Daniel Arsham, lo smartphone sperimenta la creazione delle texture delle proposte scultoree dell’artista: questa particolare versione va a esplorare nuove prospettive del rapporto con il dispositivo contemporaneo di uso quotidiano più personale del nostro periodo, concependo un oggetto senza tempo di “archeologia fittizia” al di fuori di un museo o di una galleria.

“Sono sempre propenso a portare il mio lavoro in contesti diversi da quelli tipici del mondo dell’arte. Ho concepito Xiaomi 12T Pro come se fosse una scultura il cui scopo esula dall’essere un oggetto funzionale; tra 20 anni le persone che lo avranno non lo useranno più come un semplice smartphone ma come un oggetto scultoreo, legato a un particolare momento storico e che va al di là della sua funzionalità“, ha dichiarato lo stesso Daniel Arsham. “Il lavoro di Daniel gioca spesso con il concetto di tempo, sia futuro che passato. In quanto azienda che ha come fulcro l’innovazione, il tempo è il nostro bene più prezioso e rappresenta quello che siamo disposti a scambiare con la qualità e la tecnologia. Questa collaborazione non è quindi solo incentrata su uno smartphone, bensì su una tecnologia avanzata utilizzata per realizzare il progetto dell’artista. Crediamo sia un prodotto affascinante per le persone di oggi e rimarrà un pezzo da collezione per i decenni a venire“, ha spiegato Yiyang Liu, Head of Co-branding di Xiaomi.

Per chi non lo conoscesse, Daniel Arsham è un artista di New York che spazia tra belle arti, architettura, performance art e cinema con opere iconiche che fondono passato, presente e futuro. L’artista è stato protagonista di mostre personali in molte città come Parigi, Amsterdam, Shanghai, Detroit e Atlanta, e le sue opere sono state esposte in giro per il mondo (Melbourne, Atene, Parigi, Londra, Chicago, New York e non solo).

Come spesso capita con queste versioni speciali, non abbiamo cambiamenti hardware per Xiaomi 12T Pro: a bordo abbiamo sempre il SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1, il DotDisplay AMOLED 20:9 da 6,67 pollici a risoluzione 2712 x 1120 con refresh rate fino a 120 Hz e lettore d’impronte integrato, la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e macro da 2 MP, la fotocamera per i selfie da 20 MP integrata con un piccolo foro nello schermo, e la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 120 W. A condire il tutto ci pensano anche qui la connettività completa (5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C), il doppio altoparlante con Dolby Atmos e audio Harman Kardon, il sistema di raffreddamento a liquido e la MIUI 13 basata su Android 12 (per ora).

Xiaomi 12T Pro Daniel Arsham Edition sarà presto disponibile in Europa, Italia compresa, in una quantità limitata: saranno acquistabili solo 2000 unità al prezzo di 899 euro. Le prevendite partiranno alle ore 10:00 del 5 dicembre 2022 sul sito ufficiale Xiaomi e su highsnobiety.com, e dalle ore 10:00 del 16 dicembre 2022 presso il pop-up store Xiaomi x Daniel Arsham di Berlino (nel caso siate in zona).

