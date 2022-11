Vivo lancia oggi in Italia due nuovi smartphone Android che puntano tutto sul rapporto prezzo-prestazioni e su funzionalità all’avanguardia per la fascia di prezzo: si tratta di Vivo Y35 e Vivo Y22s, che risultano già disponibili all’acquisto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vivo Y35 e Vivo Y22s sono ufficiali con ampi display e fotocamere da 50 MP

Vivo espande la serie Y con due nuovi smartphone Android, Vivo Y35 e Vivo Y22s, prodotti con ampia batteria, ampio display, design sottile e fotocamere interessanti che si distinguono sostanzialmente solo per alcune specifiche tecniche. A livello di design sono praticamente identici, fatta eccezione per le colorazioni (Starlight Blue è in comune, ma Y35 è disponibile in versione Dawn Gold e Y22s in quella Summer Cyan).

Vivo Y35 mette a disposizione uno schermo da 6,5 pollici Full-HD+ (2408 x 1080 pixel) con refresh rate di 90 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 680 affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con Super Night Mode), macro da 2 MP e per la profondità da 2 MP, batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata da 18 W (1-70% in 70 minuti) e altoparlanti Audio Booster da 72 dB. Grazie alla funzione Extended RAM 3.0, la RAM presente può essere virtualmente ampliata con ulteriori 8 GB.

Ecco la scheda tecnica completa di Vivo Y35:

display LCD da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ con frequenza aggiornamento di 90 Hz e 550 nit di luminosità massima

SoC Qualcomm Snapdragon 680

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (espandibile via microSD fino a 1 TB)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8), sensore macro da 2 MP (f/2.4) e sensore di profondità da 2 MP (f/2.4

fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.0)

connettività Dual SIM Dual Standby, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, porta USB-C, porta per il jack audio da 3,5 mm

lettore d’impronte digitali laterale

certificazione IP54

sistema operativo: Funtouch OS 12 basato su Android 12

batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 18 W

dimensioni e peso: 164,3 x 76,1 x 8,28 mm, 188 g

Vivo Y22s integra anch’esso una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (con modalità Super Night che sfrutta un algoritmo di riduzione del rumore), affiancato da display da 6,5 pollici a risoluzione HD+ da 530 nit, dal SoC Qualcomm Snapdragon 680, da 6 GB di RAM (con funzione Extended RAM 2.0 che può aggiungere altri 2 GB virtuali) e 128 GB di memoria interna e da una batteria da 5000 mAh.

Ecco la scheda tecnica completa di Vivo Y22s:

display LCD da 6,5 pollici a risoluzione HD+ (1612 x 720 pixel) con frequenza aggiornamento di 90 Hz e 530 nit di luminosità massima

SoC Qualcomm Snapdragon 680

6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile via microSD fino a 1 TB)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (f/1.8), sensore macro da 2 MP (f/2.4) e sensore di profondità da 2 MP (f/2.4

fotocamera anteriore da 8 MP (f/2.0)

connettività Dual SIM Dual Standby, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, porta USB-C

lettore d’impronte digitali laterale

certificazione IP54

sistema operativo: Funtouch OS 12 basato su Android 12

batteria da 5000 mAh con ricarica cablata da 18 W

dimensioni e peso: 164,4 x 76,1 x 8,38 mm, 192 g

Prezzi e disponibilità

Vivo Y35 e Vivo Y22s sono già disponibili all’acquisto in Italia su Amazon al prezzo consigliato di rispettivamente 279 e 229 euro presso i principali negozi di elettronica e online. Fino al 28 novembre 2022 sarà possibile sfruttare due coupon del 5%, che permettono di acquistare gli smartphone al prezzo di 265,05 e 217,55 euro. Incluso nell’offerta di lancio anche un paio di cuffie wireless.

