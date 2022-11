Da TIM arrivano buone notizie per i suoi clienti che hanno in programma di recarsi all’estero e desiderano usare lo smartphone senza pensieri: l’operatore telefonico, infatti, nei prossimi giorni aumenterà il quantitativo di traffico dati che sarà possibile utilizzare in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea.

E così, a partire da lunedì 28 novembre 2022, TIM applicherà un aumento del quantitativo massimo di Giga che sarà possibile usare in roaming (ciò avverrà in occasione del primo pagamento mensile della propria offerta tariffaria successivo a tale data).

TIM aumenta i Giga disponibili in roaming

Ricordiamo che, secondo quanto è previsto dalla normativa comunitaria, i cittadini europei hanno il diritto di usufruire nei vari Paesi membri della possibilità di navigare con il proprio operatore telefonico alle medesime condizioni previste dell’offerta attiva sul territorio nazionale ma ciò entro un limite massimo di traffico dati.

Questo limite viene periodicamente aggiornato, con un aumento del quantitativo di dati disponibile (e una diminuzione del costo extrasoglia, ossia della cifra che l’utente dovrà pagare per continuare a usare la connessione dati dopo il superamento del pacchetto disponibile gratuitamente) e TIM ha deciso di adeguarsi alle modifiche che entreranno in vigore a gennaio 2023 con un mese di anticipo.

Al momento la formula usata per calcolare il quantitativo massimo di Giga disponibili in roaming è la seguente: Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 2] x 2. A partire da gennaio 2023, invece, sarà la seguente: Volume di GB = [importo della propria spesa mensile (IVA esclusa) / 1,80] x 2.

Sempre a partire dal 28 novembre 2022 con TIM diminuirà anche il costo del traffico dati extrasoglia, che passerà dall’attuale 0,00238 euro per MB (IVA inclusa) a 0,00213 euro per MB (IVA inclusa).

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda chiamate e SMS, che in roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea continueranno ad essere disponibili secondo i massimali previsti da ciascun piano tariffario nel territorio nazionale.

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche