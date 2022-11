Dal team di Google arrivano delle novità che riguardano l’aspetto grafico di YouTube Music e YouTube per Android TV e una funzionalità di YouTube Shorts che sarà particolarmente apprezzata dagli utenti.

Ancora novità grafiche per YouTube Music

Nelle scorse ore il team di sviluppatori di YouTube Music ha dato il via al rilascio di un nuovo design per la schermata In riproduzione, introducendo alcune piccole modifiche, come ad esempio la visualizzazione in alto della provenienza del brano riprodotto (potrebbe trattarsi della coda, delle canzoni con Mi piace, di una playlist, di una radio o della pagina di un artista).

Nell’angolo in alto a destra viene aggiunta la scorciatoia per la funzionalità Cast e la copertina del brano in riproduzione presenta gli angoli arrotondati.

Ecco a confronto la vecchia interfaccia e quella nuova:

L’ordine dei controlli nella parte bassa della schermata resta invariato e il tasto per avviare la riproduzione o metterla in pausa assume un aspetto più marcato.

Al momento questa modifica non è ancora disponibile per tutti gli utenti e probabilmente è legata alla versione 5.32 di YouTube Music, che può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

YouTube per Android TV cambia schermata di avvio

Negli ultimi mesi il team di YouTube ha introdotto diverse modiche all’app per Android TV e nelle scorse ore ne ha implementata un’altra che riguarda la schermata iniziale.

Quando si avvia YouTube su Android TV dopo un lungo periodo si vedrà una nuova icona della barra di caricamento con una barra di avanzamento rossa, che poi lascia il posto a un logo YouTube animato. Ecco una dimostrazione della nuova animazione:

Al momento non è chiaro quanto sia diffuso il rilascio di questo update e probabilmente è disponibile soltanto per una ristretta cerchia di utenti.

Un’altra novità per competere con TikTok

La possibilità di usare musica con licenza è fondamentale nei social basati sui brevi video, come ad esempio TikTok e il colosso di Mountain View ha deciso di accontentare gli utenti che chiedevano di poter allungare l’attuale limite massimo consentito su Shorts (ossia 15 secondi).

Ebbene sì, il team di YouTube ha annunciato che suoi creatori di video su Shorts saranno in grado di utilizzare tra i 30 ei 60 secondi di musica con licenza “per la maggior parte dei brani” mentre alcune canzoni rimarranno con il precedente limite di 15 secondi (ciò dipenderà da appositi accordi con le case discografiche).

I creator potranno vedere rapidamente quanto tempo consente ogni canzone nel selettore audio dell’app YouTube e questa novità, rilasciata nelle scorse ore, continuerà a diffondersi su Android e iOS nelle prossime settimane.

Questo è l’ennesimo tentativo del team di YouTube di stuzzicare i creatori di contenuti di TikTok e provare a portarli su Shorts.