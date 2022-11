Samsung è senza dubbio uno dei produttori Android più attenti alla questione degli aggiornamenti e rilascia le nuove versioni del sistema operativo mobile di Google con una certa velocità ma, di tanto in tanto, ciò non consente al suo team di sviluppatori di individuare tutti gli eventuali bug presenti e a tal proposito potrebbero saperne qualcosa i possessori di Samsung Galaxy S22.

Un piccolo problema per Samsung Galaxy S22 con Android 13

Il rilascio di One UI 5.0, l’interfaccia personalizzata del colosso coreano che ha portato con sé Android 13, ha decisamente migliorato le prestazioni degli smartphone della serie Samsung Galaxy S22, rendendo tali device più fluidi e veloci.

Solo che alcuni utenti, a distanza di qualche settimana dall’aggiornamento, pare abbiano iniziato a riscontrare un peggioramento delle prestazioni, come ad esempio un po’ di incertezza nelle animazioni dell’interfaccia oppure quando si scorre verso il basso sulle pagine Web.

Fortunatamente c’è una soluzione molto semplice per ovviare a tale problema: è sufficiente, infatti, riavviare Samsung Galaxy S22 (o una delle altre due varianti dello smartphone) per ritornare alla velocità e alla fluidità riscontrate subito dopo avere effettuato l’aggiornamento ad Android 13.

Al momento non è chiaro quanto sia diffuso questo bug né quale sia la causa che potrebbe fare sorgere il problema ma lo staff di SamMobile, stando all’esperienza di vari modelli in uso, suggerisce che potrebbe essere legata ad un utilizzo intenso della Modalità DeX.

C’è anche da dire che vari produttori consigliano agli utenti di riavviare di tanto in tanto lo smartphone per consentire al device di offrire prestazioni migliori e in One UI 5.0 c’è un’apposita opzione per programmare un riavvio automatico (è sufficiente andare nel menu delle Impostazioni, accedere alla sezione dedicata alla cura della batteria e del dispositivo, quindi selezionare l’opzione relativa all’ottimizzazione automatica e abilitare “Riavvia quando è necessario”).

Probabilmente tale bug sarà presto risolto dal team di sviluppatori di Samsung ma fino a quel momento dovrebbe essere sufficiente un riavvio per riavere un telefono scattante.

