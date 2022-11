Il servizio “Passa a TIM” di TIM si rinnova e adesso propone nuove offerte ricche di traffico dati internet per tutti coloro i quali vogliono portare il loro attuale numero mobile in TIM, senza rinunciare a un mucchio di giga, a minuti di chiamate e agli SMS.

Come passare a TIM mantenendo il proprio numero con le offerte esclusive

Portare il proprio numero in TIM è piuttosto facile e veloce perché basta recarsi nella pagina dedicata realizzata da TIM (c’è il link alla fine dell’articolo), selezionare l’operatore di provenienza, cioè quello attuale, scoprire l’offerta dedicata e poi seguire le istruzioni mostrate successivamente.

Per esempio, per chi porta il proprio numero in TIM da Iliad è disponibile l’offerta TIM Wonder SIX, che include 100 GB, minuti illimitati e SMS illimitati a 9,99 euro al mese, per chi lo porta da ho. Mobile c’è TIM Wonder con 50 GB e minuti illimitati a 9,99 euro al mese e per chi lo porta da Fastweb Mobile e da PosteMobile è attivabile TIM Wonder FIVE con 70 GB, minuti illimitati e SMS illimitati a 7,99 euro al mese. È possibile, usando “Passa a TIM”, portare il proprio numero in TIM, usufruendo sempre di offerte ricche di giga, minuti e SMS, anche da Kena, LycaMobile, CoopVoce, Very Mobile, Vodafone, WINDTRE, Noverca e da altri operatori virtuali minori.

Passare il proprio numero a TIM significa, oltre che poter contare su queste ottime offerte telefoniche, avere la possibilità di poter contare su un’assistenza sempre presente, su un’applicazione dedicata completissima, sul servizio TIM Party, su uno sconto valido per l’attivazione della fibra e su giga illimitati per la propria offerta mobile nel caso in cui si abbia TIM anche per la linea fissa.

Attivare una di queste offerte per passare a TIM mantenendo il proprio numero è più facile e veloce a farsi che a dirsi grazie alla procedura online messa a disposizione dall’operatore: chi fosse interessato trova le offerte esclusive a lui dedicate e la procedura d’attivazione seguendo il link qua sotto.

Passa a TIM con le offerte esclusive dedicate al tuo operatore