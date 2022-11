Continua la crescita inarrestabile di Realme in Europa. Il brand non risente della crisi del mercato smartphone europeo registrando un nuovo trimestre da record. Come confermano i dati di Counterpoint, infatti, Realme si conferma il brand in più rapida crescita in Europa andando, inoltre, a piazzarsi nuovamente nella Top 4 della classifica di vendite superando marchi come OPPO e OnePlus, Motorola e Google in un mercato ancora guidato da Samsung che però deve fare i conti con il tentativo di soprasso di Xiaomi. Ecco i risultati ottenuti da Realme in Europa:

Realme continua a crescere in Europa: +85% nel Q3 2022

I dati di Counterpoint Research certificano un nuovo importante passo del programma di crescita di Realme. Il marchio, infatti, ha chiuso il terzo trimestre del 2022 con un totale di 2,2 milioni di smartphone venduti in Europa. Per il brand si tratta di un dato nettamente superiore rispetto al trimestre precedente, chiuso con 1,3 milioni di unità vendute. Realme si conferma, inoltre, in netta crescita nel confronto con il 2021.

Nel terzo trimestre del 2021, infatti, le vendite complessive di Realme in Europa si fermarono a 1,2 milioni di unità. Quest’anno, con riferimento al terzo trimestre, il marchio registra una crescita del +85% confermandosi il brand in più rapida crescita in Europa ed anche l’unico (insieme a Xiaomi) a far registrare un miglioramento delle vendite nel confronto con lo scorso anno.

Se Realme riuscirà a far meglio di quanto registrato nel Q4 2021 (3,3 milioni di smartphone venduti in Europa), il 2022 per il brand si chiuderà con più di 8,5 milioni di unità vendute sul mercato europeo. Realme è oramai saldamente nella Top 5 dei costruttori del settore smartphone in Europa e può guardare con fiducia al futuro, anche considerando la costante crescita registrata negli ultimi trimestri.

Come va il resto del mercato smartphone in Europa: guida Samsung, seconda Xiaomi che cresce del +4%

Il mercato smartphone in Europa ha chiuso il terzo trimestre del 2022 con un totale di 40,5 milioni di unità vendute. Si tratta di un dato leggermente migliore rispetto a quanto registrato nel secondo trimestre (39 milioni) ma nettamente inferiore rispetto allo scorso anno quando le vendite globali raggiunsero quota 48,4 milioni di unità. Il confronto tra il Q3 del 2022 e quello del 2021 certifica un calo del -16% per il mercato smartphone europeo nel trimestre.

A guidare il settore è Samsung che si ferma a 13,5 milioni di smartphone venduti con un calo del -20% rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dello scorso anno. Si avvicina alla leadership del settore, invece, Xiaomi (considerando anche i brand Redmi e POCO). Complessivamente, infatti, Xiaomi ha venduto 9,1 milioni di smartphone in Europa nel Q3 2022 facendo registrare un incremento del +4% su base annua. Xiaomi è l’unico brand della Top 5, oltre a Realme, che fa registrare un risultato positivo nel trimestre.

Terza posizione per Apple che si ferma a 8,5 milioni di unità vendute nel corso del trimestre con un calo del -12% rispetto allo scorso anno. Malissimo, invece, OPPO. Il brand, le cui vendite includono anche quelle di OnePlus, si ferma a 1,5 milioni di unità vendute con un crollo del -61% rispetto ai dati raccolti nel terzo trimestre del 2021. Il resto del mercato, che comprende tutti i brand non inclusi nella Top 5 citata, come Motorola e Google, si ferma a 5,6 milioni di smartphone venduti, con una quota di mercato del 14% ed un calo del -30% rispetto allo scorso anno.

Jan Stryjak di Counterpoint Research sottolinea: “Il clima generale è ancora cupo in Europa. La minore domanda dei consumatori di dispositivi costosi, esacerbata dai problemi di fornitura legati al blocco in Cina , ha fatto sì che il lancio dell’iPhone 14 di Apple non fosse così forte come previsto, aiutando Samsung a rimanere al primo posto”

L’analista evidenzia un passaggio chiave dei risultati di questo trimestre: “Le spedizioni di Xiaomi e realme nell’Europa orientale sono aumentate in modo significativo poiché entrambi hanno cercato di capitalizzare la continua assenza ufficiale di Apple e Samsung dal mercato russo. Questa crescita ha aiutato Xiaomi a superare Apple come secondo OEM di smartphone in Europa, mentre realme è diventato il quarto più grande OEM di smartphone della regione per la prima volta in assoluto, aiutato da un trimestre molto difficile per OPPO”.

Leggi anche: Recensione Realme GT Neo3 150W: ricarica incredibile e processore potente