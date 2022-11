Si chiama Now in Android ed è un’applicazione, presentata da Google nei mesi scorsi, pubblicata in queste ore sul Google Play Store per dare agli sviluppatori una dimostrazione delle potenzialità degli strumenti che vengono loro forniti.

In particolare, l’idea del colosso di Mountain View è quella di fornire una dimostrazione delle tecniche di progettazione e sviluppo moderne nel suo sistema operativo mobile.

Now in Android è una nuova app per gli sviluppatori

Questa è la descrizione di Now in Android pubblicata sul Google Play Store:

Now in Android è un’app Android completamente funzionale costruita interamente con Kotlin e Jetpack Compose. Segue le migliori pratiche di progettazione e sviluppo di Android e vuole essere un utile riferimento per gli sviluppatori. Essendo un’app in esecuzione, ha lo scopo di aiutare gli sviluppatori a tenersi aggiornati sul mondo dello sviluppo Android fornendo aggiornamenti regolari delle notizie.

Pubblicata da Google Samples, l’app in questione è stata realizzata interamente con Kotlin e Jetpack Compose e segue l’architettura e la modularizzazione più recenti (“la pratica di spezzare il concetto di una base di codice monolitica a un modulo in più moduli indipendenti e liberamente accoppiati”).

Per quanto riguarda il design, Now in Android rappresenta un esempio di un’app Material 3, con un tema predefinito e scuro, nonché un tema di colore dinamico basato su quello dello sfondo. Inoltre questa applicazione utilizza layout adattivi per supportare dimensioni dello schermo diverse, seguendo così quella che è la nuova strada intrapresa dal colosso di Mountain View.

A tutti gli interessati il team di Google consiglia di visitare la pagina dedicata al progetto su GitHub (la trovate seguendo questo link).

Non scopriamo di certo oggi che il successo di un sistema operativo dipende in gran parte dalla qualità e dalla coerenza delle applicazioni che è in grado di offrire agli utenti e, pertanto, l’impegno di Google volto a migliorare questo aspetto non può che essere accolto con soddisfazione dai fan di Android.