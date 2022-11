LumaFusion, il più potente e premiato editor video per dispositivi mobili, è ora disponibile come anteprima beta per Android e ChromeOS. L’app permette di sperimentare un editing video di livello professionale in modo semplice ed è stata progettata con cura da veterani del settore della post-produzione.

LumaFusion è dotata di molte funzionalità professionali come i rapporti di aspetto e framerate multipli, il layering delle tracce, il ritaglio, il mixaggio audio, effetti slow motion e fast motion bidirezionali, titolazione personalizzata ed effetti multi-livello con keyframing.

Altre caratteristiche includono la possibilità di archiviare i progetti sui principali servizi di cloud storage e condividere facilmente clip con controllo su risoluzione, qualità e framerate.

L’app di video editing professionale LumaFusion è disponibile per Android e ChromeOS

LumaFusion è utilizzato da molti filmmaker, youtuber, influencer, giornalisti, educatori e appassionati di video per le loro narrazioni creative.

LumaFusion è disponibile per Android al prezzo di 19,99 euro con acquisti in-app opzionali necessari per abbonarsi a Storyblocks in modo che l’app possa accedere a tutta la libreria di musica e clip senza copyright.

A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 10 o versioni successive.

