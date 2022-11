Football Manager 2023 Mobile è la nuova edizione del popolare gioco di calcio manageriale che offre l’opportunità di costruire una squadra partendo dalle giovani promesse e di portarla al successo trasformando i giocatori in campioni allenandoli e motivandoli. La simulazione permette infatti di fare dei discorsi alla squadra prima della partita e durante l’intervallo per motivare i giocatori a dare il massimo per ottenere la vittoria.

Football Manager 2023 Mobile approda sui dispositivi Android

Il gioco consente anche di trasformare i giovani promettenti in fuoriclasse grazie al mentoring dei senior migliorato e di infondere le proprie idee nel gioco con il nuovo profilo allenatore che terrà traccia del proprio stile.

La simulazione include le licenze ufficiali di UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League e UEFA Super Cup, tutte disponibili quest’anno. Football Manager 2023 Mobile è disponibile per Android al prezzo di 11,99 euro con la possibilità di effettuare acquisti in-app opzionali. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

