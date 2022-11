Dopo mesi di attesa, Amazon ha, finalmente, avviato il rilascio di un importante aggiornamento per la sua app Amazon Photos per dispositivi Android. L’aggiornamento in questione va a rinnovare il design dell’app con un importante restyling che riprende le novità che Amazon aveva introdotto lo scorso anno all’interno della versione iOS della sua applicazione che consente di gestire le proprie foto e i propri video sfruttando anche l’upload illimitato delle foto per i clienti Amazon Prime, funzione che rende l’app la principale alternativa a Google Foto. Ecco tutti i dettagli di quest’aggiornamento:

Amazon Photos si rinnova: restyling completo per l’app Android

Con il nuovo aggiornamento in fase di rilascio, Amazon Photos per Android si rinnova. L’applicazione di Amazon introduce, finalmente, l’atteso restyling che era già stato introdotto nella versione iOS dell’app lo scorso anno. L’app, che rappresenta la principale alternativa a Google Foto, grazie all’upload illimitato delle immagini (ma non dei video) per i clienti Amazon Prime, compie un deciso salto in avanti generazionale.

Con il nuovo design, nella parte bassa della schermata principale vengono ora posizionate tutte le principali funzioni dell’app con la possibilità di avviare una ricerca tra le immagini, aggiungere le foto ai preferiti, accedere alle foto scattate in un anno preciso oppure ai ricordi, agli album e ai gruppi di foto relativi ai luoghi o alle persone presenti. Con uno swipe verso l’alto, inoltre, c’è la possibilità di accedere ai “Ricordi quotidiani” ed altre funzionalità legate alle immagini passate.

Nella parte alta della schermata principale, al di sopra della galleria di foto, c’è un tasto che consente l’accesso rapido alle impostazioni dell’applicazioni dove si può verificare lo spazio d’archiviazione disponibile (ci sono 5 GB per i video oltre allo storage illimitato per le foto per i clienti Amazon Prime), il collegamento ad Alexa e tante altre funzionalità per sfruttare al meglio l’app. Le foto e i video presenti nella galleria di Amazon Photos, invece, possono essere consultati in qualsiasi momento, scorrendo verso il basso, e seguono, naturalmente un ordine cronologico.

Ricordiamo che è possibile accedere ad Amazon Photos gratuitamente (non è necessario essere clienti Prime). L’app è scaricabile direttamente dal Google Play Store.

Come sfruttare l’upload illimitato delle immagini con Amazon Photos

Non ci sono particolari segreti per sfruttare quella che, a tutti gli effetti, è la funzione più comoda di Amazon Photos. Per ottenere uno spazio di archiviazione illimitati per le proprie foto è sufficiente essere clienti Amazon Prime. Attivando l’abbonamento proposto da Amazon, infatti, sarà possibile accedere, tra i tanti vantaggi, anche all’upload illimitato per Photos.

Questo vantaggio si somma alla possibilità di accesso a Prime Video, alle consegne gratuite in 1 giorno per gli acquisti effettuati su Amazon, al servizio Prime Music, recentemente modificato con l’introduzione della riproduzione casuale di tutti i brani in catalogo (prima si poteva accedere ad una porzione molto limitata del catalogo ma con pieno controllo su cosa ascoltare). Tra i vantaggi ci sono anche Prime Gaming, con giochi gratis per PC ogni mese, e Prime Reading, con tanti eBook da leggere senza costi. Amazon Prime, ricordiamo, costa 49,90 euro all’anno oppure 4,99 euro al mese.

