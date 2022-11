Xiaomi gioca d’anticipo e lancia le nuove offerte Road To Xiaomi Black Friday 2022. Come lascia intendere il nome di questa nuova serie di offerte, Xiaomi ha deciso di anticipare il Black Friday, in programma tra poco più di due settimane, con il lancio di una nuova serie di offerte. Come da tradizione, in sconto ci sono diversi smartphone Android con i brand Redmi e POCO che si ritagliano il loro spazio all’interno di questa nuova serie di offerte con cui Xiaomi anticipa il Black Friday. Ecco, nel dettaglio, tutte le offerte presentate da Xiaomi:

Xiaomi anticipa il Black Friday: tanti smartphone in offerta fino al prossimo 17 di novembre

La settimana di Xiaomi prende il via con le nuove offerte Road To Xiaomi Black Friday 2022. Si tratta di un vero e proprio anticipo del Black Friday con cui Xiaomi mette a disposizione dei suoi utenti un gran numero di offerte da sfruttare per cambiare smartphone a prezzi ridotti. Le promozioni lanciate da Xiaomi sono numerose. C’è tempo fino al prossimo 17 di novembre per accedere allo store Xiaomi e sfruttare le promo in corso. Ecco le migliori:

Le nuove offerte dello store di Xiaomi che anticipano il Black Friday non si limitano alle promozioni riguardanti gli smartphone dell’azienda. Tutto l’ecosistema di Xiaomi è in offerta fino al prossimo 17 di novembre. Tra le offerte disponibili segnaliamo anche:

Non mancano, inoltre, tante altre promozioni dedicate ai TV e a tutti gli altri prodotti tech di casa Xiaomi. Da notare, inoltre, che è previsto uno sconto extra di 20 euro per ogni 250 euro spesi e di 40 euro per ogni 450 euro spesi. Ci sono poi una serie di iniziative aggiuntive, come offerte flash giornaliere e bonus esclusivi da riscattare nel corso dei prossimi giorni.

Sui prodotti in offerta sullo store di casa Xiaomi c’è la consegna gratuita. In aggiunta, è possibile pagare in 3 rate senza interessi con PayPal oppure richiedere un finanziamento a tasso zero con Findomestic. Per un quadro completo sulle offerte valide fino al prossimo 17 di novembre, quindi, è possibile consultare la pagina dedicata alla promozione facilmente raggiungibile dal sito qui di seguito:

>> Scopri tutte le offerte di Road To Xiaomi Black Friday 2022 <<