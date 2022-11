A partire da oggi e fino al 28 novembre 2022 l’operatore Very Mobile indice una nuova iniziativa, gli utenti che effettueranno la portabilità del proprio numero sul sito ufficiale, parteciperanno all’operazione Very ti premia che prevede la ricezione di un buono Amazon da 10 euro, che potrete utilizzare in occasione del Black Friday. Scopriamo come funziona.

Dal 7 al 28 novembre Very Mobile regala un buono Amazon da 10 euro con MNP

L’iniziativa è riservata a tutti i nuovi clienti che intendono effettuare la portabilità del proprio numero telefonico, provenendo dai seguenti operatori: iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, elimobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Vianova e WithU.

Dopo aver espletato la canonica procedura sul sito dell’operatore e aver ricevuto a casa la SIM, l’utente avrà 60 giorni di tempo per provvedere all’attivazione e per effettuare il primo rinnovo dell’offerta, procedura che avviene tramite video identificazione contestualmente all’attivazione della SIM. In seguito il cliente riceverà una email, immediatamente oppure entro 30 giorni dall’attivazione di cui sopra, contenente il buono Amazon da 10 euro.

L’iniziativa è riservata ai nuovi clienti che attivano una nuova utenza, con una delle seguenti offerte:

Very 4,99 MNP -> minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 30 GB di traffico dati in 4G al costo di 4,99 euro al mese

-> minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 30 GB di traffico dati in 4G al costo di 4,99 euro al mese Very 5,99 MNP -> minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati in 4G al costo di 5,99 euro al mese

-> minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati in 4G al costo di 5,99 euro al mese Very 6,99 MNP -> minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico dati in 4G al costo di 6,99 euro al mese

-> minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico dati in 4G al costo di 6,99 euro al mese Very 7,99 MNP -> minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 150 GB di traffico dati in 4G al costo di 7,99 euro al mese

-> minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 150 GB di traffico dati in 4G al costo di 7,99 euro al mese Very 8,99 MNP -> minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 200 GB di traffico dati in 4G al costo di 8,99 euro al mese

-> minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 200 GB di traffico dati in 4G al costo di 8,99 euro al mese Very 9,99 MNP -> minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 220 GB di traffico dati in 4G al costo di 9,99 euro al mese

L’operatore ci tiene a precisare come Amazon non sia in alcun modo sponsor dell’operazione, e che il buono ricevuto può essere utilizzato per effettuare acquisti sul sito italiano del colosso dell’e-commerce. Se dunque foste interessati a cambiare operatore con una delle offerte appena viste, mantenendo però il vostro numero telefonico, approfittate dell’iniziativa cliccando sul link sottostante.

Ottieni un buono regalo Amazon da 10 euro portando il tuo numero in Very Mobile

