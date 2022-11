Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic sono stati gli smartwatch della riscossa del sistema operativo Wear OS grazie alla più stretta collaborazione tra Samsung e Google e sono ancora oggi tra gli indossabili più consigliati nel panorama Android e non solo, tuttavia sembrano non andare per nulla d’accordo con l’ultimo aggiornamento software rilasciato dalla casa madre, tanto che in rete si moltiplicano le segnalazioni di utenti comprensibilmente infastiditi dalla situazione: i problemi causati arrivano a rendere i dispositivi completamente inutilizzabili.

Samsung Galaxy Watch4 e Watch4 Classic: cosa sta succedendo

È passato quasi un mese da quando vi avevamo segnalato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per l’accoppiata composta da Samsung Galaxy Watch4 e Samsung Galaxy Watch4 Classic (di cui trovate a questo link la nostra recensione) e nel frattempo la sua distribuzione ha portato tutt’altro che buone notizie a diversi possessori: con l’arrivo della versione firmware R8xxXXU1GVI3, numerosi utenti, da diverse parti del mondo, stanno segnalando la problematicità dell’aggiornamento, che può portare fino al brick dello smartwatch, trasformato così in un elegante fermacarte.

Entrando più nei dettagli della situazione, gli utenti colpiti dal problema raccontano uno scenario di questo tipo: se, una volta installato il nuovo firmware, Galaxy Watch4 si spegne, risulta impossibile accenderlo nuovamente. Insomma, a voler essere più precisi, non parliamo di un brick del dispositivo all’installazione del nuovo firmware, bensì di un’incapacità di accensione dopo lo spegnimento.

Visto il problema, non è ben chiaro se e come il produttore possa intervenire per porvi rimedio con un nuovo aggiornamento software dedicato. Dal punto di vista degli utenti, l’unica soluzione per cautelarsi contro il sopravvenire del problema consisterebbe nel non far spegnere mai lo smartwatch fino all’arrivo di un nuovo firmware poiché, in caso di spegnimento di Galaxy Watch4 con a bordo la versione R8xxXXU1GVI3, sembra non ci sia più nulla da fare.

Come comportarsi

Allo stato attuale non è dato sapere quanto il problema sia diffuso, di sicuro le segnalazioni sul forum ufficiale sudcoreano e su Reddit anche da altri Paesi non sono poche. Se anche voi siete incappati in una situazione di questo tipo, l’unico consiglio che ci sentiamo di darvi è di mettervi in contatto con il servizio clienti di Samsung, in quanto potrebbe rendersi necessaria la sostituzione del dispositivo.

Se invece siete possessori di un Samsung Galaxy Watch4 o Samsung Galaxy Watch4 Classic e non avete ancora installato l’aggiornamento, evitate categoricamente di installare la versione firmware che termina per GVI3.

Di sicuro è un vero peccato che un episodio del genere abbia macchiato la reputazione di dispositivi tanto validi ed apprezzati. In attesa che Samsung faccia chiarezza sull’accaduto, fateci sapere nei commenti se — vostro malgrado — avete avuto anche voi il problema descritto.

