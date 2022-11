WhatsApp non è soltanto l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata dagli utenti “normali” ma sono anche tantissime le aziende che hanno deciso di sfruttare questo popolare servizio per “coltivare” la propria clientela e gestire i rapporti tra i dipendenti.

Non c’è da stupirsi, quindi, se di tanto in tanto il team di sviluppatori di WhatsApp, sempre impegnato in un costante lavoro di miglioramento di questo servizio, si occupi anche dell’utenza business, introducendo delle funzionalità che possano aiutare le aziende a migliorare i loro affari.

WhatsApp Business introduce una novità per le aziende

Lo scorso anno gli sviluppatori hanno introdotto una funzionalità per consentire alle aziende di creare attraverso WhatsApp Business degli annunci da usare con i nuovi clienti al fine di portarli al loro account su questo servizio di messaggistica.

Alcuni utenti aziendali che non hanno ancora collegato il proprio account WhatsApp a Facebook e Instagram per usare questa funzionalità con le ultime release beta dell’app (con la versione 2.22.24.8 per Android e la versione 22.23.0.70 per iOS) hanno iniziato a visualizzare un annuncio pubblicitario che li invita a provarla.

Il nuovo banner in-app appare all’apertura di WhatsApp Business e suggerisce alle aziende un modo per raggiungere nuovi clienti collegando i loro account a Facebook o Instagram: in pratica, dopo aver collegato i propri account, le aziende possono essere raggiunte da nuovi follower facendo pubblicità su queste piattaforme (è anche possibile monitorare i propri annunci direttamente all’interno dell’app).

Come scaricare le nuove versioni beta dell’app

Se desiderate provare le ultime versioni beta di WhatsApp Business per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse ugualmente provare in anteprima le ultime versioni dell’app ha la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp