Mentre proseguono le proposte del Temptation Black Friday, sul sito Unieuro arrivano le offerte Unieuro Specials, valide solamente online per poche ore, fino al 6 novembre 2022. Gli sconti sono tantissimi e riguardano una moltitudine di prodotti tech, tra i quali spiccano diversi modelli di smartphone e tablet Android. Scopriamo alcune delle migliori occasioni.

Le migliori offerte Android degli Unieuro Specials (4-6 novembre 2022)

Gli Unieuro Specials sono disponibili solo sul sito fino al 6 novembre 2022 e prevedono uno sconto del 22% su migliaia di prodotti: si tratta sostanzialmente di una promozione NO IVA, ma con uno sconto effettivo pari all’IVA e non uno scorporo della stessa (che corrisponderebbe al 18,04% di ribasso). Lo sconto è valido su gran parte del catalogo del sito Unieuro a partire dai 299 euro, con alcune eccezioni: non possono essere acquistati in sconto preordini, prodotti già all’interno di altri volantini e speciali in corso, le console, i prodotti a marchio Apple, la linea Dyson personal care nel colore blu/rosa/viola, Dyson V15 e V12.

Vista la grande quantità di prodotti in promozione abbiamo fatto una bella selezione di alcuni di quelli più interessanti, elencati in ordine di prezzo.

Offerte smartphone Android

Offerte tablet Android

Questa era solo una selezione delle migliori offerte su smartphone e tablet Android degli Unieuro Specials. Per altre tipologie di prodotti potete fare riferimento al nostro articolo su TuttoTech oppure seguire il link qui in basso. Siete riusciti a trovare qualche proposta che fa per voi o preferite attendere il Black Friday?

Tutte le offerte Unieuro Specials

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy S22 Ultra: