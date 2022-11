Le indiscrezioni in merito all’arrivo dei nuovi Samsung Galaxy S23 sono aumentate in modo significativo nel corso delle ultime settimane. I prossimi top di gamma di casa Samsung, infatti, sono tra gli smartphone più attesi dei prossimi mesi e, come già accaduto con i precedenti flagship della casa coreana, le indiscrezioni sono numerose.

In queste ore, come da tradizione oramai consolidata, registriamo l’arrivo dei primi rumor relativi alla data di presentazione dei nuovi Galaxy S23. Questa volta, infatti, Samsung potrebbe giocare d’anticipo lanciando i suoi nuovi flagship diverse settimane prima del consueto periodo di debutto (febbraio-marzo). Ecco i dettagli:

I nuovi Samsung Galaxy S23 al debutto già entro fine 2022?

Un leak apparso nelle ultime ore, legato ad un presunto poster promozionale di cui è poi stata accertata l’assenza di un legame con Samsung, anticipava un debutto dei nuovi Samsung Galaxy S23 già entro la fine dell’anno in corso, segnando la data di debutto per il 23 dicembre e la possibile data di rilascio per il successivo 6 gennaio 2023.

Come detto, queste date non hanno trovato conferma ma, a differenza di quanto accaduto in passato, sembra stia accelerando il tradizionale iter delle certificazioni da ottenere prima dell’immissione sul mercato di uno smartphone. I nuovi Samsung Galaxy S23, infatti, sarebbero già stati certificati dal Bureau of Indian Standards – BIS, un dettaglio che potrebbe rappresentare una conferma indiretta di un debutto anticipato.

Una scelta di questo tipo permetterebbe di distanziare maggiormente il lancio dei nuovi Samsung Galaxy S23 dall’arrivo dei prossimi Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, i top di gamma con display pieghevole attesi sul mercato nel corso della prossima estate. Samsung, quindi, potrebbe accelerare i tempi per il lancio dei nuovi S23 andando poi a ristrutturare tutto il calendario di uscite per il prossimo anno.

Ricordiamo, inoltre, che Samsung sta seguendo tempi rapidi anche con il rilascio di Android 13 con One UI 5, aggiornamento già arrivato sui Galaxy S22 e in arrivo nel corso del mese di novembre su diversi altri modelli della gamma Galaxy. Android 13 con la nuova versione della One UI sarà disponibile “di serie” anche sulla nuova gamma Samsung Galaxy S23.

Si tratta, quindi, di un altro dettaglio che può rappresentare una conferma indiretta dell’arrivo anticipato dei prossimi flagship della casa coreana. Ripetiamo, in ogni caso, che, al netto di ipotesi, più o meno sorrette da indizi sparsi online, ad oggi non ci sono conferme precise in merito ad un lancio anticipato dei Samsung Galaxy S23.

In tre nuovi top di gamma arriveranno sul mercato, di certo, nel corso del primo trimestre del 2023. Resta da capire se il lancio commerciale sarà più vicino all’inizio o alla fine del trimestre. Sulla questione, di certo, arriveranno maggiori dettagli nelle prossime settimane.

