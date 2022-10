La serie Samsung Galaxy S23 è ancora piuttosto lontana, ma oggi sono emersi alcuni dettagli interessanti riguardanti la fotocamera del prossimo smartphone di punta dell’azienda. Secondo un noto informatore Galaxy S23 Ultra includerà un enorme sensore primario e non solo.

Samsung Galaxy S23 Ultra presenterà una sensore da 200 MP potenziato da una nuova IA

Secondo il leaker Ice Universe il colosso sudcoreano avrebbe in programma di lanciare Samsung Galaxy S23 Ultra con un sensore principale posteriore da 200 megapixel. Sebbene non sia una novità sugli smartphone, Samsung starebbe pianificando importanti miglioramenti per questo obiettivo.

Secondo quanto riferito il sensore da 200 megapixel di Samsung Galaxy S23 Ultra fornirà ottime prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione sia per l’acquisizione di video che per la fotografia, inoltre potrà contare su una capacità di calcolo senza precedenti.

L’informatore ha anche affermato che per Samsung questi miglioramenti rappresenteranno il più grande salto di qualità in questo ambito negli ultimi conque anni, quindi Galaxy S23 Ultra potrebbe includere una delle migliori fotocamere presenti su uno smartphone.

Ice Universe ha inoltre aggiunto che la prossima ammiraglia Samsung manterrà gli stessi obiettivi con zoom ottico dell’attuale Galaxy S22 Ultra raffigurato nell’immagine di copertina, ma specificando che il sensore del teleobiettivo presenterà miglioramenti nella gestione del colore e alcuni algoritmi di intelligenza artificiale che apporteranno grandi miglioramenti nella qualità complessiva di tutto il comparto fotografico.

Leggi anche: Miglior smartphone per fotocamera | Ottobre 2022