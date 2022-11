CUBOT Note 30 e CUBOT Pocket 3 sono due smartphone Android lanciati sul mercato da pochi giorni, ed entrambi possono essere acquistati in promozione a prezzi particolarmente invitanti su AliExpress. Si tratta dell’occasione giusta per portarseli a casa a cifre sotto ai 100 dollari: vediamo come approfittarne.

Che prezzi per CUBOT Note 30 e CUBOT Pocket 3

CUBOT Note 3 è lo smartphone giusto per chi vuole un ampio display a un piccolo prezzo. Il pannello è un 20:9 da 6,517 pollici a risoluzione HD+, con cornici contenute e dimensioni adatta alla visione di video, alla navigazione sul web e ai giochi. A muovere il sistema ci pensa il SoC MediaTek Helio P35 MT6765 octa-core, affiancato da 4 GB di RAM DDR4 e da 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 256 GB).

A livello fotografico Note 30 mette a disposizione un sensore posteriore da 20 MP con PDAF, uno da 2 MP per le macro e uno anteriore da 8 MP per selfie e videochiamate (compatibile con Face Unlock): quest’ultimo può contare su un obiettivo integrato appena sopra lo schermo, con un piccolo notch a goccia. Lato connettività abbiamo 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e uno slot per alloggiare due nanoSIM o una nanoSIM e una microSD. La batteria è da 4000 mAh ed è dunque sufficiente per coprire un’intera giornata di utilizzo. Per quanto concerne il software, lo smartphone viene proposto con Android 12 in una versione stock.

Potete acquistare CUBOT Note 3 su AliExpress al prezzo promozionale di 79,99 dollari, corrispondenti a circa 80,50 euro al cambio attuale. C’è tempo solo qualche giorno per approfittarne (fino al 12 novembre 2022, salvo esaurimento scorte).

Chi ha bisogno di un prodotto più compatto dovrebbe invece guardare a CUBOT Pocket 3, uno smartphone Android che già dal nome si comprende essere pensato proprio per tali esigenze. Mette a disposizione uno schermo da 4,5 pollici qHD che lo rende particolarmente compatto (anche in larghezza) e ideale per risultare ergonomico durante l’uso a una mano.

Il cuore del compatto è costituito dal SoC MediaTek Helio G85 octa-core, al quale CUBOT ha affiancato 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Il poco spazio a disposizione non ha impedito all’azienda di inserire una batteria da 3000 mAh. A livello di connettività sono presenti 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, GLONASS, Galileo e Beidou. Anche in questo caso troviamo a bordo Android 12 senza particolari personalizzazioni. Non ci siamo dimenticati del comparto fotografico: lo smartphone offre un sensore posteriore da 20 MP con flash LED e uno frontale da 5 MP con obiettivo posizionato nella parte superiore.

Potete acquistare CUBOT Pocket 3 su AliExpress al prezzo promozionale di 99,99 dollari, corrispondenti a poco più di 100 euro al cambio attuale. Anche qui c’è tempo solo fino al 12 novembre per approfittarne, esaurimento scorte permettendo.

