Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dai nuovi Pixel 7 e Pixel 7 Pro, cresce l’attesa per l’arrivo sul mercato del nuovo Google Pixel 7a. Lo smartphone è tra le novità in programma per la divisione hardware di Google e dovrebbe essere pronto nel corso del primo semestre del 2023. Sul progetto circolano già da tempo diverse informazioni. Il nuovo Google Pixel 7a sarà un’evoluzione del Pixel 6a ma erediterà diverse caratteristiche dalla nuova gamma Pixel 7 a partire dalla ricarica wireless. Lo smartphone sarà un mid-range ma con alcune caratteristiche tipiche di smartphone di fascia superiore. Ecco le ultime indiscrezioni sul progetto:

Google Pixel 7a: tante novità in arrivo per il futuro mid-range della gamma Pixel

Con il progetto del nuovo Google Pixel 7a, stando alle prime indiscrezioni, Google intende sorprendere, rinnovando la serie con diverse novità in grado di garantire un netto upgrade in termini di performance e di funzionalità a disposizione degli utenti. Nel corso degli anni, le differenze tra la serie A e i Pixel di fascia alta sono andate a ridursi in modo progressivo. Questa tendenza dovrebbe continuare nel corso del 2023 con il nuovo Pixel 7a che potrebbe sorprendere, sotto diversi punti di vista.

Stando ad un nuovo leak in arrivo dalla Cina e firmato dall’insider Digital Chat Station, sempre molto attivo sul social locale Weibo, il nuovo Google Pixel 7a sarà prodotto da Foxconn in Cina e utilizzerà il SoC Google Tensor G2 già visto, e apprezzato, sui Pixel 7 e 7 Pro. Si parla, inoltre, di una possibile novità per quanto riguarda i materiali della scocca con l’addio alla plastica per il passaggio a soluzioni inedite e più premium, come la ceramica, almeno per alcuni componenti.

Il nuovo Google Pixel 7a, inoltre, dovrebbe poter contare anche sulla ricarica wireless, integrando perfettamente nell’ecosistema Pixel che punta molto anche su questa soluzione di ricarica (anche grazie accessori dedicati). La ricarica wireless del Pixel 7a dovrebbe essere particolarmente lenta, limitandosi a 5 W. Una soluzione di questo tipo andrebbe a differenziare il 7a dal resto della gamma che può contare su di una ricarica wireless da 20 W. La differenza tra top di gamma e mid-range, in questo caso, sarà evidente.

Interessanti anche le indiscrezioni sul comparto fotografico. Il nuovo Google Pixel 7a registrerà un deciso upgrade delle fotocamere rispetto al 6a. Nelle scorse settimane, un progetto di Google (nome in codice Lynx) che probabilmente si riferisce proprio al 7a è stato accoppiato al sensore Samsung GN1 da 50 Megapixel utilizzato dalla gamma Pixel 6. Il sensore in questione dovrebbe essere accoppiato ad un Sony IMX787 da 64 Megapixel, come teleobiettivo, e ad un Sony IMX712, da 13 Megapixel, che si occuperà degli scatti con ottica ultra-grandangolare.

Queste indiscrezioni potrebbero confermare l’arrivo di un teleobiettivo per la serie A della gamma Pixel. Per ora, tale sensore è stata un’esclusiva dei Pro di Google lanciati negli ultimi due anni. L’azienda potrebbe, quindi, optare per un deciso cambio di rotta con l’obiettivo di rendere ancora più completo il nuovo Google Pixel 7a. Da notare che il sensore teleobiettivo di Sony presenta anche un numero maggiore di Megapixel (la qualità è, invece, tutta da verificare) rispetto al Samsung GM5 da 48 Megapixel utilizzato dal Pixel 7 Pro.

Il nuovo Google Pixel 7a, quindi, considerando tutte queste indiscrezioni, potrebbe avvicinarsi moltissimo ai top di gamma di Google. Lo smartphone dovrebbe riproporre lo stesso SoC, introdurre la ricarica wireless e poter contare su di un comparto fotografico migliorato. Da sottolineare anche il possibile miglioramento alla qualità costruttiva con la scelta di soluzioni premium per la scocca.

L’appuntamento con il nuovo Google Pixel 7a è fissato per il prossimo anno. Lo smartphone, infatti, dovrebbe debuttare nel corso del primo semestre del 2023. La divisione hardware di Google, ricordiamo, ha in cantiere anche un primo pieghevole, il Pixel Fold, ed un tablet, il Pixel Tablet, oltre ai futuri Pixel 8 che debutteranno nel corso della seconda metà del 2023. I prossimi mesi, quindi, saranno ricchi di novità per Google.

