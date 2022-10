Ormai sono trascorsi quasi dieci anni da quando Pebble ha chiuso i battenti ma il supporto per gli smartwatch di questo brand è sopravvissuto e nei giorni scorsi il team di Google ha “rianimato” l’app ufficiale per introdurre il supporto per la serie Google Pixel 7.

Ricordiamo che l’app di Pebble non è più disponibile sul Google Play Store e chi desidera usarla deve fare affidamento su Rebble, un progetto portato avanti da una community che ha come obiettivo quello di mantenere in vita gli smartwatch Pebble sfruttando l’ultimo aggiornamento rilasciato dal produttore (volto a garantire per i suoi orologi un funzionamento a tempo indeterminato).

Grazie a Rebble gli utenti Android hanno potuto continuare a usare i propri smartwatch di questo brand ma con il lancio della serie Google Pixel 7 qualcuno ha iniziato a riscontrare dei problemi.

Il supporto per l’app Pebble è tecnicamente terminato nel 2018, non molto tempo dopo che Fitbit ha acquisito tale azienda ma successivamente Fitbit è stata a sua volta acquisita da Google, che in pratica detiene ciò che resta di Pebble.

La serie Google Pixel 7 supporta soltanto le applicazioni a 64-bit, bloccando quelle a 32-bit, come Pebble ed è questo il motivo per cui gli utenti non hanno potuto installarla sui nuovi telefoni del colosso di Mountain View.

L’app Pebble per Android si aggiorna

Ebbene, su Reddit il team di sviluppatori dell’app per Android hanno reso noto che è ora disponibile la versione 4.4.3, che introduce le seguenti novità:

introduzione della compatibilità con i Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro (e i prossimi smartphone Android che supportano solo le app a 64-bit)

miglioramento dell’affidabilità dell’identità del chiamante sulle recenti versioni di Android

Gli sviluppatori precisano che la nuova versione è stata firmata usando le chiavi Pebble ufficiali e può contare sull’integrazione con Google Fit.

Gli utenti interessati possono scaricare la versione 4.4.3 dell’app Pebble per Android seguendo questo link.