Lanciato sulla piattaforma Kickstarter nel 2012, Pebble è stato uno dei primi smartwatch moderni ed è divenuto rapidamente molto popolare grazie alla lunga durata della sua batteria, alla grande libreria di applicazioni e al software aperto, rappresentando così un esempio da seguire per molti altri modelli.

Pebble ha chiuso nel 2016 dopo aver esaurito i fondi ma non prima di aggiornare i suoi orologi per continuare a funzionare anche senza un server centrale: è nato così il progetto “Rebble”, gestito dalla comunità che ha continuato a mantenere in vita gli orologi con un software aggiornato e che ora si arricchisce di un nuovo capitolo.

Rebble, infatti, ha rilasciato una nuova applicazione per mantenere funzionanti gli orologi Pebble sui dispositivi più recenti.

A cosa serve l’app Sideload Helper by Rebble

L’applicazione di cui stiamo parlando si chiama Sideload Helper by Rebble e ha come obiettivo quello di aggirare un problema riscontrato da tanti utenti, ossia l’impossibilità di caricare sullo smartwatch attraverso lo smartphone le applicazioni e le watch faces.

Grazie a Sideload Helper by Rebble, applicazione realizzata da Alice Grey e Lavender Glaab, gli utenti hanno la possibilità di aprire i file Pebble sugli smartphone moderni e trasferirli sull’app Pebble ufficiale per la loro installazione.

Gli sviluppatori precisano che l’app in questione, oltre al sideloading dei file .pbw (watchface / watchapp), .pbl (lingua) e .pbz (firmware), è in grado di gestire anche i collegamenti dell’appstore Rebble (traducendo pure i collegamenti dello store, a condizione che gli utenti abbiano configurato Rebble Web Services) e faciliterà l’eventuale transizione all’app mobile di Rebble che è in fase di sviluppo.

Come scaricare la nuova applicazione

Potete trovare il codice sorgente di Sideload Helper by Rebble su GitHub mentre l’applicazione può essere scaricata gratuitamente da F-Droid (seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

