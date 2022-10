Il team di sviluppatori di WhatsApp non conosce riposo e continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma, risolvendo i vari bug riscontrati dagli utenti e introducendo nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di offrire agli utenti un’esperienza che sia sempre più ricca.

Tra le novità su cui stanno lavorando gli sviluppatori vi è anche la visualizzazione delle immagini del profilo all’interno delle conversazioni di gruppo, feature emersa grazie a recenti versioni beta di WhatsApp per iOS e del client desktop.

Ecco l’interfaccia di questa piccola (ma senza dubbio gradita) modifica su WhatsApp Desktop:

Così come viene mostrato da questo screenshot, l’immagine del profilo dei membri del gruppo verrà visualizzata nel momento in cui si riceve un messaggio in un gruppo.

Nel caso in cui il membro del gruppo non disponga di un’immagine del profilo o non sia disponibile a causa delle sue impostazioni sulla privacy, verrà visualizzata l’icona del profilo predefinita e sarà colorata utilizzando lo stesso colore del nome del contatto.

Ovviamente si tratta semplicemente di una modifica estetica ma ciò non toglie che sarà apprezzata da tanti utenti, in quanto può rivelarsi utile per riconoscere immediatamente chi ha inviato il messaggio nel caso in cui ci siano nomi di contatti duplicati o il numero di telefono non sia salvato in rubrica.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa funzionalità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come provare le novità del servizio di WhatsApp

Se desiderate provare in anticipo le novità di WhatsApp studiate per i dispositivi basati su Android, potete farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (trovate la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure installando manualmente i file APK di una delle versioni beta più recenti, i quali possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

Se invece volete provare in anteprima le novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e macOS (qui).

