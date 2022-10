TIM adotta le nuove regole per la portabilità, regalo ai clienti per Halloween

Giornata ricca di novità per TIM: il noto operatore di telefonia fissa e mobile ha pubblicato un’informativa sul sito ufficiale in cui si comunica l’imminente adozione di nuove regole in tema di portabilità del numero e/o sostituzione SIM in ossequio ad un’importante delibera dell’AGCOM; cambiando completamente argomento, alcuni utenti TIM stanno ricevendo il messaggio che li informa della ghiotta promozione disponibile per Halloween.

TIM: nuove regole per portabilità del numero e/o sostituzione SIM

In data 27 ottobre, è stata pubblicata sul sito di TIM l’informativa relativa alle nuove regole che presto entreranno in vigore in materia di portabilità del numero (MNP) e/o sostituzione della SIM. Di questa importante tematica vi avevamo già parlato nei giorni scorsi: anche TIM, dunque si muove in ottemperanza alla delibera AGCom n. 86/21/CIR e il nuovo processo troverà applicazione a far data dal 14 novembre 2022.

Nel contesto della nuova regolamentazione, è possibile evidenziare i passaggi più significativi. Prima di tutto, “la richiesta di portabilità del numero mobile verso un nuovo operatore potrà essere effettuata solo dal TITOLARE del numero oggetto di portabilità” ed è obbligo dell’operatore quello di acquisire una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai fini di tale verifica.

In secondo luogo, la SIM oggetto della portabilità dovrà essere attiva e funzionante: non si potrà accogliere una richiesta di MNP per SIM guaste, smarrite o rubate e in tali circostanze il cliente sarà tenuto prima a richiedere una SIM funzionante all’operatore di provenienza; in caso di furto o smarrimento, inoltre, dovrà essere prodotta la denuncia presentata presso le Autorità competenti.

Ai fini della richiesta MNP, verrà introdotta una procedura di pre-validazione consistente nell’obbligo di identificare il cliente e di verificare la corrispondenza del codice fiscale del titolare della SIM presso il precedente operatore. A fronte di una richiesta MNP, dovranno essere acquisite:

la copia del documento di riconoscimento; la copia del codice fiscale oppure della tessera sanitaria; la copia della SIM dell’attuale operatore.

Di tutte le fasi del processo in discorso, l’operatore informerà prontamente il cliente.

Tutto quanto appena descritto vale anche per le richieste di sostituzione della SIM e di cambio titolarità (subentro). In questo caso, per le richieste riguardanti SIM rubate o smarrite, la loro presentazione avrà come presupposto imprescindibile la presentazione della denuncia alle Autorità competenti.

TIM: un’offerta DA PAURA per Halloween

Non solo nuove regole, ma anche offerte telefoniche per i clienti TIM: il noto operatore sta informando alcuni clienti selezionati della possibilità di attivare una promozione dedicata in occasione di Halloween. Come specificato negli SMS promozionali in arrivo, l’offerta DA PAURA consiste nella possibilità di attivare l’opzione aggiuntiva 50 Giga White, la quale offre 50 GB di traffico dati 4G fino a fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload (di cui 2 GB al mese sfruttabili in Roaming UE) mensile per 3 mesi a fronte di un costo di 1,99 euro al mese. La stessa promozione era già stata proposta in passato per altre ricorrenze, non prevede costi di attivazione e può essere disattivata in ogni momento tramite l’area clienti MyTIM, il numero 40916 o il Servizio Clienti 119.

Ecco il testo del messaggio in arrivo:

“TIM festeggia Halloween! Per te un’offerta DA PAURA. 50 Giga in più a soli 1,99 euro al mese per 3 mesi, poi l’offerta si disattiva in automatico. Per attivare l’offerta rispondi SI a questo messaggio o vai su MyTIM, verificando prima tutte le info e condizioni su on.tim.it/halloween”.

La promozione è attivabile rispondendo al messaggio, il termine ultimo per l’attivazione è quello del 2 novembre e la promozione viene resa disponibile entro 48 ore dalla richiesta. Per sfruttare la promozione, l’offerta principale deve essere attiva e il credito deve essere maggiore di 0 euro.