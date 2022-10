Se per Samsung Galaxy Fold sono terminati gli aggiornamenti dell’OS, diverso è il discorso per quanto riguarda i Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy A22 5G e Galaxy A03s, che sono stati avvistati con Android 13 a bordo.

Fine dei giochi per Samsung Galaxy Fold

Lanciato nel 2019 con Android 9, Samsung Galaxy Fold è il primo smartphone pieghevole del colosso coreano, device che ha dato il via ad una serie di modelli che hanno riscosso sempre più successo.

Al momento Samsung Galaxy Fold può contare su Android 12 e pare che non sia previsto il rilascio dell’aggiornamento alla successiva versione del sistema operativo mobile di Google.

Ciò significa che Samsung Galaxy Fold sarà l’unico dispositivo pieghevole del colosso coreano a non ricevere One UI 5.0 e Android 13 mentre per almeno un altro anno lo smartphone dovrebbe continuare ad ottenere gli aggiornamenti con le patch di sicurezza.

I Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy A22 e Galaxy A03s con Android 13

Il team di sviluppatori di Samsung sta testando Android 13 su diversi modelli economici e tra questi pare vi siano anche i Samsung Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy A22 5G e Galaxy A03s.

Almeno ciò è quanto emerge dal database della Wi-Fi Alliance, nel quale questi tre dispositivi sono stati certificati con a bordo Android 13, a conferma del fatto che l’aggiornamento potrebbe essere rilasciato in tempi piuttosto rapidi.

Data la strategia di aggiornamenti del colosso coreano, il fatto che tali dispositivi siano pronti per One UI 5.0 (interfaccia basata su Android 13) non dovrebbe sorprendere più di tanto.

Resta da capire quando la versione finale dell’update per tali device sarà effettivamente pronta ma, considerando che al momento il team di Samsung si sta concentrando sui modelli di punta più recenti, probabilmente ci sarà da avere pazienza sino ai primi mesi del prossimo anno. Staremo a vedere.

