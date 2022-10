La serie Google Pixel 7 è stata accolta con grande entusiasmo dagli addetti ai lavori e dagli appassionati di tecnologia e sin dai primi giorni di disponibilità sul mercato dei nuovi smartphone del colosso di Mountain View in Rete sono andati via via aumentando i complimenti per il produttore statunitense.

Ovviamente non manca qualche difetto di giovinezza, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto software ma dovrebbe trattarsi di cose che rientrano nella norma e che il team di sviluppatori di Google dovrebbe essere in grado di superare senza troppe difficoltà (almeno ciò è quanto spera chi ha già acquistato tali device).

La serie Google Pixel 7 conquista un record sul mercato

In occasione della presentazione dei risultati fiscali del terzo trimestre del 2022, il team di Google ha fornito un interessante dettaglio che riguarda le vendite della serie Google Pixel 7.

Sundar Pichai, CEO di Alphabet, ha infatti dichiarato che il colosso di Mountain View di recente ha fatto registrare la settimana con più vendite di sempre per la gamma Google Pixel, aggiungendo di essere particolarmente orgoglioso per le recensioni positive ottenute fino a questo momento.

Purtroppo, come da tradizione, il team di Google non ha fornito dettagli più precisi sui quantitativi venduti ma ad ogni modo la serie Google Pixel 7 sembra avere fatto meglio di quella lanciata lo scorso anno e che ad oggi detiene ancora il titolo di serie Pixel più venduta di sempre.

Tra le ragioni di questo importante risultato ottenuto dalla serie Pixel 7 vi è probabilmente la decisione del colosso di Mountain View di fare esordire i suoi nuovi smartphone contemporaneamente in più Paesi e ciò ha senza dubbio contribuito ad aumentare le vendite sin dai primi giorni di effettiva disponibilità.

C’è comunque da ricordare che la quota di mercato vantata da Google nel settore degli smartphone è davvero piccola se messa a confronto con quelle di colossi del calibro di Samsung, Apple e Xiaomi.

