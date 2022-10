TIM ha recentemente aggiornato la lista dei comuni raggiunti dalla sua rete 5G accessibile tramite i dispositivi che supportano la tecnologia, inoltre ha modificato la modalità di visualizzazione sul sito ufficiale che passa dalla precedente suddivisione per città, località turistiche e altre località a un elenco diviso per regione di appartenenza.

La rete 5G di TIM raggiunge 137 nuove località

Le nuove località ora coperte dalla rete 5G di TIM includono le città di Bergamo, Como, Cosenza, Novara, Parma, Terni e Verona. Ecco l’elenco completo delle nuove località introdotte.

Albignasego, Altamura, Azzano San Paolo, Bagnoli di Sopra, Bereguardo, Bergamo, Bogliasco, Bonate Sotto, Borgo Velino, Borgosesia, Botticino, Brienza, Busto Arsizio, Cabras, Campello sul Clitunno, Campitello di Fassa, Campomorone, Cannalonga Capriglia Irpina, Cariati, Cartura, Castel Volturno, Castelgomberto, Castelnuovo Cilento, Ceranesi, Cervarese Santa Croce, Cinisello Balsamo, Civitavecchia, Collebeato, Como, Coriano, Cosenza, Fiano Romano, Filettino, Formicola, Gagliato, Galluccio, Gela, Girifalco, Godega di Sant’Urbano, Gorle, Gressan, Jovencan, Lallio, Lanzo, Lauro, Lesmo, Macerata, Maglie, Magrè sulla strada del vino, Manerba del Garda, Marcianise, Martano, Martino Siccomario, Mattinata, Mazzin, Misano Adriatico, Moncalieri, Montagna, Monte Porzio Catone, Montefredane, Montelabbate, Montelanico, Montepaone, Morcone, Mosezzo, Nichelino, Novara, Novate Milanese, Noventa Padovana, Novi Velia, Oristano, Orta Nova, Osio Sopra, Ospedaletto d’Alpinolo, Ozzano dell’Emilia, Pago del Vallo di Lauro, Parma, Pellezzano, Perugia, Pieve Ligure, Poggio San Lorenzo, Pollein, Polpenazze del Garda, Polverara Ponte San Nicolò, Pontecagnano Faiano, Pontelatone, Ponteranica, Portofino, Praia a Mare, Pregnana Milanese, Quart, Ravello, Rende, Rho, Ricadi, Roccagloriosa, Romagnano al Monte, Roncadelle, Roviano, Saint-Christophe, San Dorligo della Valle, San Fior, San Mango Piemonte, San Pietro, San Zeno Naviglio, Sant’Olcese, Santa Giusta, Santa Margherita Ligure, Santarcangelo di Romagna, Sarre, Satriano di Lucania, Scala, Serra Riccò, Servigliano, Sestriere, Soiano del Lago, Soverato, Stintino, Terni, Torinese, Toritto, Travacò Siccomario, Treviolo, Trivolzio, Tropea, Turi, Valdengo, Vallecorsa, Vallerotonda, Verona, Verucchio, Vieste, Viggiano, Vigliano Biellese, Viticuso, Vitorchiano e Zumpano.

Vale la pena tenere presente che le località indicate non sono necessariamente coperte su tutto il relativo territorio, in quanto la disponibilità della rete 5G potrebbe riguardare solo alcune zone specifiche delle stesse.

Sulla pagina relativa al 5G presente nel sito Web ufficiale dell’operatore è possibile consultare l’elenco completo di tutte le località italiane raggiunte dalla rete di quinta generazione di TIM divise per regione di appartenenza.

