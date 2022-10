I dispositivi Android offrono funzionalità di rilevamento dei terremoti dal 2020 sfruttando l’accelerometro integrato in modo da creare una rete di monitoraggio degli eventi sismici.

Questa funzionalità è stata messa alla prova ieri durante un terremoto di magnitudo 5,1 originatosi vicino a San Jose, in California, e sembra aver superato l’esame a pieni voti.

Gli smartphone Android hanno rilevato tempestivamente il sisma negli USA

Dave Burke di Google ha pubblicato su Twitter una visualizzazione accurata che evidenzia i numerosi smartphone Android che hanno rilevato il sisma prima che le onde d’urto colpissero l’area geografica interessata.

Questa notevole capacità di rilevamento è stata riscontrata anche da molti utenti del social che hanno riferito di aver ricevuto notifiche di terremoto sui loro smartphone Android da cinque a 10 secondi prima di sentire le scosse. Anche se il lasso di tempo è ristretto, la funzionalità offre alle persone secondi preziosi per mettersi al riparo.

È interessante il fatto che diversi utenti di Twitter hanno notato di aver ricevuto l’avviso sugli smartphone Android prima che sugli iPhone.

Anche l’anno scorso il sistema di Google è stato in grado di fornire allarmi precoci durante un terremoto nelle Filippine, a dimostrazione delle potenzialità della tecnologia attuale.

Per abilitare la funzionalità di allerta terremoti su Android è sufficiente andare in Impostazioni > Sicurezza ed emergenza > Avvisi terremoto, tuttavia non è disponibile in tutti i paesi, quindi è necessario consultare la pagina di supporto di Google per ulteriori informazioni.

Leggi anche: Migliori smartphone Android, la classifica di Ottobre 2022