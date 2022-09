Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolarissimo servizio di messaggistica istantanea multi-piattaforma e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.22.21.6.

Le novità della versione 2.22.21.6 di WhatsApp Beta per Android

Nei mesi scorsi è emerso che gli sviluppatori sono al lavoro su una modalità companion per più device grazie alla quale gli utenti avranno la possibilità di collegare i propri account a un dispositivo mobile secondario.

Al momento questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non si sa quando verrà implementata per tutti ma gli sviluppatori stanno ora rilasciando una versione particolare della modalità companion per consentire agli utenti di collegare il proprio account WhatsApp a un tablet Android.

In pratica, finalmente diventa possibile collegare un account WhatsApp a un tablet Android, in modo che gli utenti possano usare il medesimo account su un massimo di 4 dispositivi diversi (uno dei quali può appunto essere un tablet).

Per collegare un account WhatsApp ad un tablet Android è sufficiente aprire il menu delle Impostazioni di WhatsApp, andare nella sezione Dispositivi Collegati e scansionare il QR Code: le chat inizieranno a essere sincronizzate tra i propri dispositivi (è necessaria una connessione Internet se si desidera che il servizio copi la cronologia delle conversazioni precedenti sul tablet) e, una volta terminata la sincronizzazione tra lo smartphone e il tablet, sarà possibile iniziare a usare WhatsApp su quest’ultimo senza una connessione Internet sul cellulare.

Essendo ancora in una fase iniziale di sviluppo, alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili e anche l’interfaccia potrebbe subire delle modifiche.

La possibilità di collegare un tablet Android a un account WhatsApp esistente è ora disponibile per alcuni beta tester ma nelle prossime settimane dovrebbe essere implementata per altri utenti.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.22.21.6 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’applicazione di messaggistica istantanea ha la possibilità di farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

