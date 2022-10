Dopo aver visto a inizio mese l’introduzione del supporto a Health Connect per Samsung Health, ora è il turno dell’applicazione Android di Fitbit che riceve a sua volta il supporto al servizio in questione. La versione 3.69 dell’app, in distribuzione dalla giornata di ieri attraverso il Play Store, porta la disponibilità del supporto Health Connect a tutti gli utenti.

Fitbit per Android riceve il supporto Health Connect

Come detto l’ultimo aggiornamento dell’applicazione Fitbit per Android introduce il supporto Health Connect, ovvero il servizio che si occupa di sincronizzare i dati provenienti da diverse applicazioni dedicate al fitness.

Aprendo dunque Health Connect dall’apposito toggle nella tendina delle notifiche, potrete notare che ora Fitbit figura tra le applicazioni compatibili, recandovi nelle autorizzazioni dell’app sarà possibile consentirne l’accesso, potendo inoltre scegliere singolarmente tra Distanza, Elevazione guadagnata, Esercizio, Piani saliti, Frequenza cardiaca, Sonno, Passi e Calorie totali bruciate.

Al momento non sembrano esserci altri cambiamenti particolarmente evidenti, apportati con il rilascio dell’aggiornamento alla versione 3.69 dell’app.

Nel frattempo anche l’app Health Connect riceve un aggiornamento, la versione 0.1.1153.480892628.0-open_beta aggiunge la possibilità per l’utente di vedere quali applicazioni hanno avuto accesso ai suoi dati nelle ultime 24 ore.

Come di consueto, qualora foste interessati, vi lasciamo qui sotto i badge per il download diretto delle app dal Play Store.

Fitbit

Health Connect

Potrebbe interessarti anche: L’app Fitbit prepara il supporto Google Maps per Versa 4 e Sense 2