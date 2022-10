Oggi i ministri dell’UE hanno dato la loro approvazione definitiva alla direttiva sui caricabatterie, già in esame da diverso tempo.

La Commissione ha definitivamente stabilito che nel 2024 una porta USB-C diventerà obbligatoria per un’intera gamma di dispositivi elettronici come smartphone, tablet ed e-reader, fotocamere digitali, console per videogiochi, cuffie e altoparlanti portatili, mouse e tastiere wireless, sistemi di navigazione portatili. Inoltre, anche tutti i notebook saranno coperti dalle nuove regole 40 mesi dopo l’entrata in vigore della direttiva.

Secondo il consiglio un caricabatterie comune migliorerà l’esperienza per il consumatore che non dovrà più acquistare un caricabatterie diverso ogni volta che acquista un nuovo dispositivo simile.

Lo standard USB-C è definitivamente obbligatorio in UE

Il comunicato spiega che affinché i consumatori sappiano esattamente cosa stanno acquistando, la direttiva introduce l’obbligo di un pittogramma che specifica se un nuovo dispositivo viene fornito con un caricabatterie e un’etichetta che indica le prestazioni di ricarica.

La direttiva consente inoltre ai consumatori di scegliere se acquistare un nuovo dispositivo con o senza caricabatteria, opzione che non solo farà risparmiare denaro ai consumatori, ma ridurrà anche i rifiuti elettronici associati alla produzione, al trasporto e allo smaltimento dei caricabatterie. Quattro anni dopo l’entrata in vigore della direttiva, la Commissione valuterà se questa disaggregazione delle vendite debba essere resa obbligatoria.

Per consentire alla ricarica wireless di diventare disponibile per più dispositivi, la Commissione lavorerà all’armonizzazione della tecnologia e all’interoperabilità basata sugli sviluppi tecnologici.

Una buona parte dei dispositivi Android offre già lo standard USB-C, mentre Apple dovrà abbandonare il proprio storico standard. In ogni caso il futuro della ricarica sembra essere basato su uno standard senza fili.

