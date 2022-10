Ci siamo: il nuovo Motorola Razr 22 è pronto al suo debutto globale. Dopo il lancio avvenuto lo scorso agosto in Cina, infatti, il nuovo pieghevole che rinnova la gamma Motorola Razr si prepara a raggiungere nuovi mercati e, in particolare, a fare il suo debutto in Europa. Il debutto ufficiale dovrebbe essere imminente con la presentazione programmata per il 25 di ottobre (come anticipato anche da Motorola Italia su Twitter) ed un arrivo sul mercato nelle settimane successive. In attesa di maggiori dettagli da Motorola, in queste ore arrivano nuovi dettagli su quello che sarà il prezzo di listino del nuovo Motorola Razr 22 in Europa. Lo smartphone, che avrà specifiche da top di gamma, presenterà un prezzo simile a diversi smartphone di fascia alta. Ecco i dettagli:

Motorola Razr 22 in arrivo in Europa: ecco il prezzo di lancio

Le ultime informazioni sul nuovo Motorola Razr 22 confermano quello che sarà il prezzo di lancio dello smartphone per il mercato europeo. Il pieghevole, vera e propria icona della gamma Motorola, sarà disponibile nel nostro mercato con un prezzo di 1.199 euro. Tale prezzo si riferisce alla versione con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Questa versione potrebbe non essere la sola ad arrivare sul mercato.

Sul mercato cinese, Motorola ha presentato altre versioni dello smartphone. In particolare, c’è una versione entry level con 8 GB di RAM e 128 GB di storage ed una versione top con 12 GB di memoria RAM e ben 512 GB di storage. Al momento, però, non ci sono conferme in merito ad un lancio sul mercato globale di queste versioni. Possibile, ma tutto da confermare, il debutto della variante top che potrebbe essere proposta in alcuni mercati in versione limited edition.

Una variante entry level (8/128 GB) dello smartphone, in caso di debutto sul mercato, si posizionerebbe molto probabilmente al di sopra dei 1.000 euro con un listino di 1.099/1.149 euro. Ne sapremo di più, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni quando Motorola andrà a presentare ufficialmente il suo nuovo dispositivo per il mercato globale. L’appuntamento, come anticipato anche da Motorola Italia, è fissato per il 25 ottobre.

Le specifiche del nuovo smartphone di Motorola

In queste ore, il Motorola Razr 22 per il mercato globale è al centro di un nuovo leak. I render dello smartphone, riportati nell’articolo, confermano che non ci saranno sostanziali differenze rispetto alla versione per il mercato cinese. Il dispositivo arriverà sul mercato con un display P-OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e rapporto tra le dimensioni di 20:9. Il pannello avrà un refresh rate di 144 Hz. Ci sarà anche un display esterno da 2,69 pollici con pannello G-OLED.

A gestire il funzionamento del nuovo Motorola Razr 22 troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, garanzia di prestazioni al top del mercato. Come anticipato, il SoC sarà supportato da 8 GB di RAM (LPDDR5) e da 256 GB di storage (di tipo UFS 3.1). Ci sarà anche una batteria da 3.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Lato software, invece, troveremo Android 12 con futuro aggiornamento ad Android 13.

A completare la scheda tecnica del dispositivo ci sarà spazio per una camera anteriore da 32 Megapixel e per una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, con OIS, e sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Da segnalare anche la presenza di uno slot per nano SIM a cui si affiancherà la possibilità di utilizzare una e-SIM. Il nuovo Motorola Razr 22 includerà anche un sensore di impronte digitali laterale.

Completato il lancio del nuovo Razr 2022, Motorola si concentrerà ancora di più sulla sua gamma di pieghevoli. Le ultime indiscrezioni, infatti, anticipano il lancio di almeno tre foldable, con form factor differenti, nel corso dei prossimi mesi. Dopo il nuovo Razr, quindi, arriveranno due nuovi modelli che dovrebbero entrare in commercio nel corso del 2023.

