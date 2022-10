Murder by Choice: Clue Mystery è un’avventura investigativa incentrata sulla storia della giornalista diventata detective Carla Page in cui i giocatori devono seguire una scia di indizi per risolvere un omicidio su una remota isola tropicale dove gli invitati alla festa di un miliardario sono rimasti bloccati da una violenta tempesta.

Murder By Choice è un’avventura interattiva piena di oggetti nascosti e di trame ramificate, oggetti collezionabili da trovare e una varietà di minigiochi ed enigmi in tutta l’isola che stimolano i giocatori a ricorrere al loro ingegno in ogni momento. Ogni decisione che il giocatore prende nei panni di Carla plasmerà lo svolgimento della storia ricca di colpi di scena.

Previous Next Fullscreen

Murder by Choice: Clue Mystery è un’avventura investigativa dallo stile unico

Il gioco è realizzato con una grafica dallo stile artistico unico e offre la possibilità di esplorare l’isola tropicale per indagare e trovare indizi importanti per la risoluzione del caso.

Il primo capitolo di Murder by Choice: Clue Mystery è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali per proseguire. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone per giocare | Ottobre 2022