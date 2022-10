Kena Mobile, operatore virtuale di TIM, rinnova la sua gamma di offerte per i nuovi clienti. Scegliere di passare a Kena diventa ora più conveniente grazie alla nuova promozione dedicata a Kena 5,99, tariffa di riferimento del listino dell’operatore virtuale disponibile con primo mese gratis per tutti i nuovi clienti. Confermate anche altre diverse offerte con la possibilità di accedere ad un massimo di 150 GB al mese per sempre. Ecco tutti i dettagli sulle promozioni in corso:

Primo mese gratis per chi sceglie Kena 5,99: ecco i dettagli dell’offerta operator attack

Tra le novità del listino di offerte Kena Mobile c’è la nuova promozione dedicata a Kena 5,99. Questa tariffa, infatti, è ora disponibile con primo mese e attivazione gratis per tutti i nuovi clienti provenienti da Iliad o da un operatore virtuale “compatibile” con l’offerta. Scegliendo Kena 5,99 sarà possibile ottenere:

minuti illimitati

500 SMS

70 GB in 4G fino a 60 Mbps (fino a 5 GB in roaming in UE)

Il costo dell’offerta è di 5,99 euro al mese con attivazione e primo mese gratis. Da notare che il prezzo è “per sempre”. Per richiedere l’offerta è necessario anche richiedere la portabilità del numero da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, BT Mobile, BT Etnia Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings, Withu

Per attivare la nuova promozione e beneficiare del primo mese gratis è possibile affidarsi all’attivazione online, tramite il sito dell’operatore. Ricordiamo che la spedizione della SIM è gratuita. C’è tempo fino al prossimo 3 novembre per completare l’attivazione. Per tutti i dettagli potete fare riferimento al link qui di seguito:

>> Richiedi Kena 5,99 con primo mese gratis <<

Per i nuovi clienti, Kena Mobile propone anche diverse altre offerte. Tra le opzioni disponibili segnaliamo, sempre richiedendo portabilità da Iliad o da un operatore virtuale compatibile, l’offerta Kena 7,99. Questa soluzione include:

minuti illimitati

500 SMS

150 GB in 4G fino a 60 Mbps (fino a 7 GB in roaming in UE)

Il costo dell’offerta è di 7,99 euro al mese con attivazione di 1,99 euro. Anche questa soluzione è attivabile direttamente online:

>> Richiedi Kena 7,99 <<

Tra le offerte Kena Mobile c’è spazio anche per una promozione dedicata ai nuovi clienti che richiedono un nuovo numero di cellulare. In questo caso, la promozione a cui fare riferimento è Kena 7,99 per Nuovi Numeri ed include:

minuti illimitati

1000 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps (fino a 7 GB in roaming in UE)

Il costo periodico è di 7,99 euro al mese con attivazione di 6,99 euro. Da notare, inoltre, che, sempre per chi richiede un nuovo numero di cellulare, c’è Kena 9,99 per Nuovi Numeri con 200 GB a 9,99 euro al mese. Le offerte sono attivabili direttamente online:

A completare il listino di offerte Kena Mobile troviamo un’offerta dedicata a tutti gli utenti che richiedono la portabilità da Vodafone, TIM, WINDTRE e dai vari operatori virtuali non compatibili con le offerte viste in precedenza. In questo caso, l’offerta da attivare è Kena 11,99 ed include:

minuti illimitati

1000 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps (fino a 10 GB in roaming in UE)

Il costo è di 11,99 euro al mese con attivazione gratuita. Anche quest’offerta è attivabile direttamente online, tramite il sito dell’operatore.

>> Richiedi Kena 11,99 <<